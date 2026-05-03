Μετά από μια σύντομη θητεία στο WNBA και την αποδέσμευσή της από τις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις, η Μαριέλλα Φασούλα ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα της στον Αθηναϊκό, όπου θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο υπό τον Ηλία Ζούρο.

Η διεθνής σέντερ, μετά από μια εξαιρετική σεζόν στην Μπεσίκτας, αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη της στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, υπογράφοντας με τις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις. Κατά το διάστημα πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας, είχε την ευκαιρία να πείσει το προπονητικό επιτελείο ότι αξίζει μια θέση στο ρόστερ, σε μια διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική, με πολλές αθλήτριες να διεκδικούν περιορισμένες θέσεις.

Τελικά, η Φασούλα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τη θέση αυτή, με την ομάδα να ανακοινώνει την αποδέσμευσή της. Παρά τη σύντομη θητεία της στο WNBA, η Ελληνίδα σέντερ παραμένει περιζήτητη στην Ευρώπη, χάρη στην εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε πέρσι, με κορυφαίες ομάδες της EuroLeague Women να ενδιαφέρονται για την απόκτησή της.

Ο Αθηναϊκός, όμως, φαίνεται να βγαίνει μπροστά σε αυτή τη «κούρσα». Ο νέος Αθηναϊκός της επόμενης σεζόν, υπό την καθοδήγηση του Ηλία Ζούρου, στοχεύει σε πρωταγωνιστικό ρόλο εντός και εκτός συνόρων, και η Φασούλα είχε αναγνωριστεί από την πρώτη στιγμή ως βασικός στόχος για τη νέα ομάδα.

Απομένει πλέον η ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών και η επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής της Φασούλα στον Αθηναϊκό, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της μετά την περιπέτεια στο WNBA.