Για δεκαετίες, η επιστήμη θεωρούσε ότι η εφηβεία είναι κυρίως μια περίοδος «εκκαθάρισης» του εγκεφάλου: οι νευρωνικές συνδέσεις μειώνονται μέσω μιας διαδικασίας γνωστής ως synaptic pruning, ώστε να ενισχυθούν τα πιο αποτελεσματικά κυκλώματα. Ωστόσο, μια νέα μελέτη από το Kyushu University έρχεται να ανατρέψει αυτή τη μονοδιάστατη εικόνα, δείχνοντας ότι ο εγκέφαλος των εφήβων δεν αφαιρεί απλώς συνδέσεις — δημιουργεί και νέες, με εξαιρετικά οργανωμένο τρόπο.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Science Advances, εντόπισε κάτι που μέχρι σήμερα δεν είχε παρατηρηθεί: «θερμές ζώνες» (hotspots) υψηλής πυκνότητας συνάψεων σε συγκεκριμένα σημεία των νευρώνων κατά την εφηβεία. Οι συνάψεις —οι μικροσκοπικές γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ νευρικών κυττάρων— φαίνεται πως όχι μόνο μειώνονται συνολικά, αλλά ταυτόχρονα συγκεντρώνονται και ενισχύονται σε κρίσιμες περιοχές.

Η ομάδα του καθηγητή Takeshi Imai εστίασε στον εγκεφαλικό φλοιό, το τμήμα του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη σκέψη, τη λήψη αποφάσεων και τη συμπεριφορά. Εκεί, σε συγκεκριμένους νευρώνες, παρατήρησαν ότι κατά την εφηβεία δημιουργούνται πυκνές συστάδες συνάψεων σε συγκεκριμένα «κλαδιά» των κυττάρων, γνωστά ως δενδρίτες.

Το εύρημα αυτό αλλάζει ριζικά την κατανόησή μας για την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Μέχρι σήμερα, η κυρίαρχη θεωρία υποστήριζε ότι η εξέλιξη από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση βασίζεται κυρίως στη μείωση των συνάψεων. Τώρα, φαίνεται ότι πρόκειται για μια πιο σύνθετη διαδικασία: ενώ κάποιες συνδέσεις απομακρύνονται, άλλες δημιουργούνται στρατηγικά, σχηματίζοντας εξειδικευμένα δίκτυα.

Η σημασία της ανακάλυψης δεν περιορίζεται στη βασική επιστήμη. Οι ερευνητές συνδέουν τα ευρήματα με ψυχικές διαταραχές όπως η schizophrenia, η οποία εδώ και χρόνια αποδίδεται εν μέρει σε υπερβολική απώλεια συνάψεων κατά την εφηβεία. Η νέα μελέτη προτείνει μια διαφορετική οπτική: ίσως το πρόβλημα δεν είναι μόνο η υπερβολική «αφαίρεση», αλλά και η αποτυχία δημιουργίας αυτών των κρίσιμων νέων συνάψεων.

Για να διερευνήσουν αυτή την υπόθεση, οι επιστήμονες εξέτασαν πειραματόζωα με γενετικές μεταλλάξεις που σχετίζονται με τη σχιζοφρένεια. Διαπίστωσαν ότι, ενώ οι αρχικές συνάψεις σχηματίζονταν φυσιολογικά, η δημιουργία των «hotspots» κατά την εφηβεία ήταν σημαντικά μειωμένη. Το αποτέλεσμα ήταν ελλιπής ανάπτυξη των νευρωνικών κυκλωμάτων.

Παρά τη σημασία των ευρημάτων, οι ίδιοι οι ερευνητές τονίζουν ότι η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ποντίκια και όχι σε ανθρώπους, γεγονός που σημαίνει ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να επιβεβαιωθεί αν ισχύουν τα ίδια και στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Ωστόσο, η νέα αυτή εικόνα της εφηβείας ως περιόδου όχι μόνο «απώλειας» αλλά και «δημιουργίας» ανοίγει σημαντικές προοπτικές. Η κατανόηση του πότε και πώς σχηματίζονται αυτές οι νέες συνδέσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερες παρεμβάσεις για νευροψυχιατρικές παθήσεις, αλλά και σε νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Ο εγκέφαλος των εφήβων, τελικά, δεν είναι απλώς ένα σύστημα που «καθαρίζει» το παρελθόν — είναι ένα εργαστήριο που χτίζει το μέλλον.