H εμφάνιση του Γκονσάλο Ιγκουαΐν τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή τις τελευταίες ώρες.
Ο πρώην διεθνής επιθετικός εθεάθη σε κατάστημα αθλητικών ειδών, με μια εικόνα που προκάλεσε… σύγχυση, καθώς έδειχνε εντελώς διαφορετικός από ό,τι τον θυμόταν το κοινό. Με μακριά μαλλιά και μούσια, η φωτογραφία του έγινε γρήγορα viral, με αρκετούς χρήστες στα social media να αμφισβητούν ακόμη και την αυθεντικότητά της, κάνοντας λόγο για πιθανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
Η απάντηση, όμως, δεν άργησε να έρθει. Ο χρήστης που ανήρτησε αρχικά την εικόνα, επανήλθε δημοσιεύοντας την αυθεντική selfie, ξεκαθαρίζοντας πως ο ίδιος έκανε χρήση ΑΙ για να επεξεργαστεί την φωτογραφία.
Στην πραγματική φωτογραφία, ο 38χρονος Ιγκουαΐν εμφανίζεται με την ίδια ενδυμασία, αλλά με πιο περιποιημένη εμφάνιση, ποζάροντας χαμογελαστός δίπλα σε έναν νεαρό φίλαθλο.
“Era IA”
Porque el usuario que subió la foto de Higuaín reveló que estaba editada con IA y subió la original. https://t.co/BZuqkKAYSJ pic.twitter.com/8Tt0wesuij
— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 3, 2026