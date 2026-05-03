H εμφάνιση του Γκονσάλο Ιγκουαΐν τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή τις τελευταίες ώρες.

Ο πρώην διεθνής επιθετικός εθεάθη σε κατάστημα αθλητικών ειδών, με μια εικόνα που προκάλεσε… σύγχυση, καθώς έδειχνε εντελώς διαφορετικός από ό,τι τον θυμόταν το κοινό. Με μακριά μαλλιά και μούσια, η φωτογραφία του έγινε γρήγορα viral, με αρκετούς χρήστες στα social media να αμφισβητούν ακόμη και την αυθεντικότητά της, κάνοντας λόγο για πιθανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Η απάντηση, όμως, δεν άργησε να έρθει. Ο χρήστης που ανήρτησε αρχικά την εικόνα, επανήλθε δημοσιεύοντας την αυθεντική selfie, ξεκαθαρίζοντας πως ο ίδιος έκανε χρήση ΑΙ για να επεξεργαστεί την φωτογραφία.

Στην πραγματική φωτογραφία, ο 38χρονος Ιγκουαΐν εμφανίζεται με την ίδια ενδυμασία, αλλά με πιο περιποιημένη εμφάνιση, ποζάροντας χαμογελαστός δίπλα σε έναν νεαρό φίλαθλο.