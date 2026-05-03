Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για το τρίτο παιχνίδι της σειράς απέναντι στη Μονακό, το οποίο θα διεξαχθεί εκτός έδρας.

Στο μεταξύ, στη σημερινή προπόνηση το κλίμα ήταν πιο χαλαρό, καθώς παίκτες και τεχνικό επιτελείο βρήκαν την ευκαιρία να ευχηθούν «χρόνια πολλά» στον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος είχε τα γενέθλιά του.

Η ομάδα του Πειραιά δημοσίευσε στα social media σχετικό βίντεο, στο οποίο φαίνεται η τούρτα που ετοίμασαν για τον Αμερικανό σέντερ, αλλά και οι ευχές των συμπαικτών του. Μάλιστα, δεν έλειψε και το χιουμοριστικό κλίμα, με τον Τζόουνς να δέχεται και ένα «φατούρο» από την παρέα του.

Δείτε το βίντεο με τον Τζόουνς