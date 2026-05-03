Αναστάτωση προκλήθηκε στον Νέο Βουτζά, όταν οικογένεια αγριογούρουνων εισέβαλε σε αυλή κατοικίας, τραυματίζοντας σοβαρά σκύλο.

Το περιστατικό, σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου και έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων συμβάντων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα σε κατοικημένες περιοχές της Ανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου, δύο αγριογούρουνα κατάφεραν να μπουν στον κήπο του σπιτιού χωρίς να γίνουν αντιληπτά. Λίγο αργότερα, οι ιδιοκτήτες άκουσαν έντονους και ασυνήθιστους θορύβους, ενώ αμέσως μετά αντιλήφθηκαν το σκύλο τους να κλαίει.

Όπως περιγράφει η ίδια:

«Ακούσαμε περίεργους ήχους και μέσα σε δευτερόλεπτα καταλάβαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο σκύλος μας ανέβηκε μετά από λίγο τραυματισμένος, με τρύπες και σκισίματα στο σώμα του».

Το ζώο μεταφέρθηκε άμεσα σε εφημερεύον κτηνιατρικό κέντρο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έγιναν ράμματα στα τραύματά του. Σύμφωνα με την κτηνίατρο που το περιέθαλψε, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αρκετές επιθέσεις αγριογούρουνων σε κατοικίδια ζώα στην ευρύτερη περιοχή.

Η ιδιοκτήτρια, εμφανώς συγκλονισμένη, τονίζει πως η εμπειρία ήταν σοκαριστική και απευθύνει έκκληση προς τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες και όσοι διαθέτουν κατοικίδια.

Το περιστατικό αναδεικνύει την αυξανόμενη παρουσία άγριων ζώων σε αστικές και ημιαστικές περιοχές, ένα φαινόμενο που αποδίδεται μεταξύ άλλων στην αναζήτηση τροφής και την επέκταση του αστικού ιστού.

Πηγή: irafina.gr