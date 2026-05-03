Ένα αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις Φυλακές Νιγρίτας Σερρών, όπου συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο κρατουμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι Ρομά κρατούμενοι ήρθαν σε σύγκρουση λόγω προσωπικών διαφορών με κρατούμενους από το Ιράκ.

Ένας από τους εμπλεκόμενους έχασε τη ζωή του, ενώ δεύτερος τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Τέλος, την υπόθεση της ανθρωποκτονίας διερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών.