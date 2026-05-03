Εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας αλλοδαπού, η οποία διαπράχθηκε το βράδυ της 24ης Απριλίου 2026 στη Νέα Μάκρη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαραθώνα της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Γ.Α.Δ.Α.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί – μια 31χρονη, ένας 40χρονος και ένας 33χρονος – σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε βάρος 36χρονου αλλοδαπού.

Όπως έγινε γνωστό, το μεσημέρι της 25ης Απριλίου 2026 ο 36χρονος μεταφέρθηκε αρχικά σε κέντρο υγείας και στη συνέχεια σε νοσοκομείο, φέροντας πολλαπλά τραύματα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε στις 27 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων, ο θάνατος του θύματος προήλθε από πολλαπλά κατάγματα οστών συνεπεία βίαιου ξυλοδαρμού. Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαραθώνα ανέλαβε την προανάκριση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Από την εκτεταμένη έρευνα, στην οποία αξιοποιήθηκαν εγκληματολογικά ευρήματα και προανακριτικά στοιχεία, προέκυψε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι, λόγω προσωπικών διαφορών, μετέβησαν το βράδυ της 25ης Απριλίου 2026 – μαζί με άλλους συνεργούς – στην οικία του 36χρονου. Εκεί τον ξυλοκόπησαν με ξύλα και σωλήνες, προκαλώντας του εκτεταμένα κατάγματα που οδήγησαν στον θάνατό του δύο ημέρες αργότερα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.