Ο 18χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση με μαχαίρι εναντίον πορτιέρη σε γνωστό μπαρ της πόλης, παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές το μεσημέρι της Κυριακής (03.05.2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός εμφανίστηκε αυτοβούλως ενώπιον των αρχών, λίγες ημέρες μετά το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς έξω από το κατάστημα στο Ηράκλειο.

Οι αστυνομικοί αναζητούσαν τον 18χρονο μαζί με έναν ανήλικο συνεργό. Ο νεαρός είναι αδελφός του 23χρονου που έχει ήδη συλληφθεί για την ίδια υπόθεση και έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα, όπου του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις.

Ο 18χρονος παρουσιάστηκε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Γιώργο Λιονάκη. Όπως δήλωσε ο συνήγορός του στο CRETA24, «Ο ίδιος είναι σε καλή κατάσταση. Ανέφερε συνοπτικά πράγματα για το περιστατικό και επιφυλάχθηκε να καταθέσει ενώπιον της κας. ανακρίτριας και του κ. Εισαγγελέα, τη θέση του, τι έγινε και για ποιο λόγο έγινε».

Για τον νεαρό είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Παρότι έχει παρέλθει το αυτόφωρο, ο 18χρονος κρατείται μαζί με τον 23χρονο αδελφό του έως την Τετάρτη (06.05.2026), οπότε και αναμένεται να απολογηθούν.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι απομακρύνθηκε από το σημείο επειδή φοβήθηκε και δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί την κατάσταση. «Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τον ίδιο, γι’ αυτό έφυγε. Αμέσως όμως επικοινώνησε με τους γονείς και την οικογένειά του, ενημερώνοντάς τους για όσα συνέβησαν και για την πρόθεσή του να παρουσιαστεί στις αρχές. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι δεν εμφανίστηκε νωρίτερα οφείλεται σε δικό μου, προσωπικό πρόβλημα υγείας», ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης.