Σημαντική διάκριση για τον Θοδωρή Τσελίδη, ο οποίος ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο Grand Slam του Ντουσάνμπε στο Τατζικιστάν, προσθέτοντας ένα ακόμη μετάλλιο σε μια ήδη γεμάτη διεθνή καριέρα.

Πρόκειται για το πρώτο αργυρό μετάλλιο του Έλληνα τζουντόκα σε διοργάνωση αυτού του επιπέδου, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του άνοδο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε στο τουρνουά ως ένα από τα δυνατά ονόματα της κατηγορίας, έχοντας ως βασικό στόχο να αναρριχηθεί εκ νέου στην παγκόσμια κατάταξη μετά την απογοήτευση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Αυτό ήταν το πέμπτο μετάλλιο του σε Grand Slam, μετά το χρυσό που είχε κατακτήσει το 2024 στην Τασκένδη, αλλά και τρία χάλκινα, ενώ περιλαμβάνονται επίσης διακρίσεις σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και Grand Prix.

Η επίδοσή του στο Τατζικιστάν αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς έρχεται λίγο πριν την έναρξη της περιόδου πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η πορεία του μέχρι το αργυρό μετάλλιο

Η πορεία του προς τον τελικό ήταν εντυπωσιακή. Ξεκινώντας από τη φάση των «16», ξεπέρασε το εμπόδιο του Καζάκου Μπισένοφ, εκμεταλλευόμενος την ποινή του αντιπάλου στο χρυσό σκορ.

Στη συνέχεια ανέβασε ρυθμούς, επικρατώντας με ίπον του Ρώσου Αλαχβερντίεφ και του Μολδαβού Λατίσεφ, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στον μεγάλο τελικό.

Εκεί, βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Ρώσο Μανσούρ Λορσάνοφ σε μια αναμέτρηση υψηλής έντασης και τακτικής. Μετά από ισορροπημένο αγώνα και αμφίρροπο «χρυσό σκορ», η απόφαση κρίθηκε στις ποινές, με τον Τσελίδη να δέχεται το τρίτο σίντο για παθητικότητα, γεγονός που έδωσε τη νίκη και το χρυσό μετάλλιο στον αντίπαλό του.