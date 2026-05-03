Ο Μιχάλης Κουτσούλας ορίστηκε να διευθύνει τον τελικό του CEV Champions League Γυναικών, προσθέτοντας μια επιτυχία τόσο στη δική του πορεία όσο και στην παρουσία της Ελλάδας σε κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Έλληνας ρέφερι θα βρεθεί στο επίκεντρο της αναμέτρησης που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη, με τις Βακίφμπανκ και Ετσατσίμπασι να διεκδικούν τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης για το 2026.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που Έλληνας διαιτητής λαμβάνει αντίστοιχη τιμή σε τελικό της διοργάνωσης, καθώς ο Νώντας Γεροθόδωρος είχε διευθύνει τελικούς του Champions League ανδρών, ενώ είχε συμμετάσχει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες Τόκιο 2020, ενισχύοντας το αποτύπωμα της ελληνικής διαιτησίας στο διεθνές στερέωμα.