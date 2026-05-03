Τον τίτλο στο Madrid Open κατέκτησε ο Γιανίκ Σίνερ, επικρατώντας του Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 2-0 σετ, σε έναν τελικό που επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο παγκόσμιο τένις.

Με αυτή τη νίκη, ο Ιταλός Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος τενίστας που κατακτά πέντε διαδοχικά τουρνουά Masters 1000, συνεχίζοντας ένα εντυπωσιακό σερί επιτυχιών σε κορυφαίες διοργανώσεις μέσα στη σεζόν.

Ο 24χρονος έχει ήδη σηκώσει τίτλους σε Μαϊάμι, Μόντε Κάρλο, Indian Wells και Παρίσι, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του στο συγκεκριμένο επίπεδο.

Παράλληλα, μετράει ένα εντυπωσιακό σερί νικών στα Masters 1000, ενώ παραμένει σε τροχιά διεκδίκησης ακόμη περισσότερων ιστορικών ρεκόρ.

5INNER 🏆🏆🏆🏆🏆@janniksin creates history in Madrid, becoming the first man EVER to win 5 Masters 1000s in-a-row! — Tennis TV (@TennisTV) May 3, 2026

