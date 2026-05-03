- ΗΠΑ: Εξακριβώθηκε ότι ο Κόουλ Άλεν πυροβόλησε αστυνομικό στο δείπνο των ανταποκριτών – Βαραίνει το κατηγορητήριο
- Διπλωματικός πυρετός στη Μέση Ανατολή: Η Τεχεράνη έλαβε και εξετάζει την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση των 14 σημείων
- Αυξάνονται τα κρούσματα εγκληματικότητας στα ΜΜΜ – Έλεγχοι και συλλήψεις από την Αστυνομία
Δημοφιλή
- 1
Μυρτώ: Τεράστια ποσότητα ναρκωτικών στο σώμα της και ενδείξεις για σκοτεινό κύκλωμα - Κάτι σοβαρό συμβαίνει σ
- 2
Δημοσκοπήσεις: Πού βρίσκονται Τσίπρας και Καρυστιανού – Κλιμακώνει ο Ανδρουλάκης
- 3
Πάρτι παρανομίας στο Δημόσιο - Πώς λειτουργεί η φάμπρικα των πέτσινων πτυχίων
- 4
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 4-4: Ο καλύτερος τελικός Κυπέλλου όλων των εποχών!
- 5
Άνδρας 43 ετών πήγε στον γιατρό με πόνους στο στομάχι - Έξι μήνες αργότερα, πέθανε από τον «σιωπηλό δολοφόνο» -
- 6
Σφοδρή ουκρανική επίθεση με drones κατά της Ρωσίας: Χτυπήθηκαν τάνκερ και πολεμικά πλοία
- 7
Θρίλερ στην Εύβοια με την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα - «Δεν θα εγκατέλειπε την οικογένειά του»
- 8
Τσερνόμπιλ: Οι λύκοι που επέζησαν από την καταστροφή εξελίσσονται σε κάτι που οι επιστήμονες δεν έχουν ξαναδ
- 9
Θύελλα αντιδράσεων για δήλωση του Αχιλλέα Μπέου για τα αδέσποτα
- 10
Τρομακτικό τροχαίο στην Τουρκία με λεωφορείο: Τρεις νεκροί και 31 τραυματίες
Πόλο: Έλληνας διαιτητής στον τελικό του Champions League Γυναικών
Ο Μιχάλης Κουτσούλας ορίστηκε να διευθύνει τον τελικό του CEV Champions League Γυναικών στο πόλο, προσθέτοντας μια επιτυχία τόσο στη δική του πορεία όσο και στην παρουσία της Ελλάδας σε κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Έλληνας ρέφερι θα βρεθεί στο επίκεντρο της αναμέτρησης που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη, με τις Βακίφμπανκ και Ετσατσίμπασι να διεκδικούν τον τίτλο της […]
Ο ξεχωριστός τρόπος που ο Λευτέρης Πετρούνιας παίζει UNO και ταυτόχρονα… γυμνάζεται (vid)
Έναν μοναδικό τρόπο εφυήρε ο Λευτέρης Πετρούνιας για τον τρόπο που διεξαγωγής του γνωστού επιτραπέζιου παιχνιδιού UNO. Σε ανάρτηση του στο Instagram, ο «Άρχοντας των Κρίκων» φαίνεται πως παίζει με την κόρη του ενάντια στον φίλο και συνεργάτη του, Γιώργο Χατζηευσταθίου, ο οποίος επίσης είναι στην ίδια ομάδα με την κόρη του. Αντί να προσπαθούν […]
Αργυρό μετάλλιο για τον Τσελίδη στο Grand Slam του Τατζικιστάν
Σημαντική διάκριση για τον Θοδωρή Τσελίδη, ο οποίος ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο Grand Slam του Ντουσάνμπε στο Τατζικιστάν, προσθέτοντας ένα ακόμη μετάλλιο σε μια ήδη γεμάτη διεθνή καριέρα. Πρόκειται για το πρώτο αργυρό μετάλλιο του Έλληνα τζουντόκα σε διοργάνωση αυτού του επιπέδου, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του άνοδο. Ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε στο […]
Παιδί-φαινόμενο 11 ετών τρέχει ημιμαραθώνιο σε 1:20 και ξεπερνά τον μπαμπά του
Μια εντυπωσιακή εμφάνιση σημείωσε στον ημιμαραθώνιο 500 Festival Mini-Marathon της Ιντιανάπολις ο 11χρονος Μπεν Ντικ, ο οποίος κατέγραψε επίδοση που ενδέχεται να αποτελεί ανεπίσημο παγκόσμιο ρεκόρ για την ηλικιακή του κατηγορία. Ο νεαρός δρομέας τερμάτισε τη διαδρομή σε 1 ώρα, 20 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα (1:20:14), αφήνοντας μάλιστα πίσω του τον πατέρα του, Μπραντ Ντικ, […]
Άρση βαρών: Η τρομερή Στρατουδάκη «έσπασε» έξι πανελλήνια ρεκόρ και κατέκτησε δύο χάλκινα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα νεανίδων (vid)
Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Μαρία Στρατουδάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων/νεανίδων, κατακτώντας δύο χάλκινα μετάλλια στην κατηγορία των 53 κιλών και σημειώνοντας παράλληλα έξι νέα πανελλήνια ρεκόρ. Η 17χρονη Ελληνίδα αθλήτρια από τον Κρατερό Χανίων, που προπονείται υπό τις οδηγίες του Στέλιου Γιορνταμιλάκη, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά το ταλέντο της στη διοργάνωση που […]