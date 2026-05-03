Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης βρέθηκε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, δείχνοντας ξανά παρουσία σε αγώνα του Παναθηναϊκού.

Μετά το ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, ο πρώην μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ επέστρεψε στις εξέδρες και για το τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Η παρουσία του στη Λεωφόρο, σε δύο διαδοχικά μεγάλα παιχνίδια, δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αποτελεί μια σπάνια εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια απουσίας του από το γήπεδο.

Στα αριστερά του Γιάννη Βαρδινογιάννη κάθεται ο Άγγελος Φιλιππίδης, πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενώ πίσω του είναι ο Βαγγέλης Σαμαράς, επί χρόνια μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, έχοντας διατελέσει και Διευθύνων Σύμβουλος των πρασίνων.