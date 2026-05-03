Μια ξεχωριστή παρουσία είχε το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, για τα playoffs της Stoiximan Super League, καθώς στις εξέδρες βρέθηκε ο Αντώνης Αντωνιάδης.

Ο θρύλος του «τριφυλλιού» παρακολούθησε από κοντά το μεγάλο παιχνίδι, γνωρίζοντας θερμή υποδοχή και χειροκρότημα από τον κόσμο, σε μια βραδιά με έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Ο Αντώνης Αντωνιάδης, ένας από τους σημαντικότερους σκόρερ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχει γράψει τη δική του μοναδική διαδρομή με τον Παναθηναϊκό, στον οποίο αγωνίστηκε από το 1968 έως το 1978 και επέστρεψε ξανά το 1980 για να ολοκληρώσει την καριέρα του το 1982.