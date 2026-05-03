Δημοφιλή
- 1
Μυρτώ: Τεράστια ποσότητα ναρκωτικών στο σώμα της και ενδείξεις για σκοτεινό κύκλωμα - Κάτι σοβαρό συμβαίνει σ
- 2
Η βαθμολογία μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα
- 3
Δημοσκοπήσεις: Πού βρίσκονται Τσίπρας και Καρυστιανού – Κλιμακώνει ο Ανδρουλάκης
- 4
«Ο Θεός με πήγε στην κόλαση, μύριζα τη σάπια σάρκα»: Συγκλονίζει η γυναίκα που έμεινε νεκρή για 11 λεπτά
- 5
Πάρτι παρανομίας στο Δημόσιο - Πώς λειτουργεί η φάμπρικα των πέτσινων πτυχίων
- 6
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 3-1: Έγκλημα και τιμωρία
- 7
Άνδρας 43 ετών πήγε στον γιατρό με πόνους στο στομάχι - Έξι μήνες αργότερα, πέθανε από τον «σιωπηλό δολοφόνο» -
- 8
Akylas: Οι συμπτώσεις που «δείχνουν» πρωτιά στη Eurovision – Τι λένε οι fans
- 9
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 4-4: Ο καλύτερος τελικός Κυπέλλου όλων των εποχών!
- 10
Διπλωματικός πυρετός στη Μέση Ανατολή: Η Τεχεράνη έλαβε και εξετάζει την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση των 14
Σκόραρε ο Κουλιεράκης για τη Βόλφσμπουργκ με κεφαλιά-οβίδα (vid)
Κρίσιμο γκολ πέτυχε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης στο ματς της Βόλφσμπουργκ με τη Φράιμπουργκ. Για την 32η αγωνιστική της Bundesliga, ο Έλληνας στόπερ των “λύκων” άνοιξε το σκορ στο 55ο λεπτό του αγώνα με κεφαλιά-οβίδα, έπειτα από το κόρνερ του Κρίστιαν Έρικσεν. ⏱️ 55’ | GOAL ⚽️ THE HAMMER DELIVERS! 🔨🇬🇷 Koulierakis rises and buries the […]
Με σφραγίδα Τζόλη η Κλαμπ Μπριζ είναι αγκαλιά με τον τίτλο στο Βέλγιο (vid)
Σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος έκανε η Κλαμπ Μπριζ, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 3-1 της Άντερλεχτ για τα Play Offs τίτλου. Μετά από έξι αγωνιστικές, η Μπριζ βρίσκεται στην κορυφή με 47 βαθμούς, έναντι 46 της Σεν Ζιλουάζ, κρατώντας το προβάδισμα στη μάχη για το πρωτάθλημα, τέσσερις «στροφές» πριν το φινάλε. […]
Formula1: Αφεντικό στο Μαϊάμι ο Αντονέλι, που πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη του νίκη
Ατυχήματα, εναλλαγές στην πρωτοπορία, «μάχες» σε όλες τις θέσεις είχε το Grand Prix του Μαϊάμι της Formula 1. Νικητής έπειτα από έναν συγκολνιστικό αγώνα βγήκε ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes, ο οποίος αν και έχασε την πρωτοπορία στην εκκίνηση βρήκε τον τρόπο να ανακτήσει εκ νέου την πρώτη θέση. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε ο Λάντο […]
Η οβίδα του Αλέξανδρου Κυζιρίδη ψηφίστηκε το καλύτερο γκολ της φετινής ξέφρενης πορείας της Χαρτς (vid)
Η Χαρτς πραγματοποιεί μια φανταστική χρονιά στην Premiership καθώς με 3 αγωνιστικές πριν το φινάλε βρίσκεται ισόπαλη με την Σέλτικ, έχοντας ένα ματς λιγότερο. Στην άκρη της επίθεσης αγωνίζεται ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να είναι ενεργό μέλος αυτής της ξέφρενης πορείας στο σκωτζέζικο πρωτάθλημα. Μάλιστα, το γκολ του Κυζιρίδη ενάντια στην Φάλκιρκ […]
Ο Αντώνης Αντωνιάδης δίπλα στον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι με την ΑΕΚ
Μια ξεχωριστή παρουσία είχε το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, για τα playoffs της Stoiximan Super League, καθώς στις εξέδρες βρέθηκε ο Αντώνης Αντωνιάδης. Ο θρύλος του «τριφυλλιού» παρακολούθησε από κοντά το μεγάλο παιχνίδι, γνωρίζοντας θερμή υποδοχή και χειροκρότημα από τον κόσμο, σε μια βραδιά με έντονη συναισθηματική φόρτιση. Ο Αντώνης Αντωνιάδης, […]