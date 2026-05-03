Σοβαρό περιστατικό με τραυματισμό 11χρονου σημειώθηκε στην Κυπαρισσία, όταν άλλο παιδί που κινούνταν με πατίνι έπεσε πάνω του, προκαλώντας του τραυματισμό στο πόδι.

Ο 11χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Κυπαρισσίας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο της Πάτρας. Σύμφωνα με την ενημέρωση του γονέα του, ο ανήλικος αναμένεται να υποβληθεί τη Δευτέρα (04.05.2026) σε χειρουργική επέμβαση.

Όπως μεταδίδει το tempo24.news.gr, την Πρωτομαγιά σημειώθηκε ακόμη ένα παρόμοιο περιστατικό στο Ρίο. Και εκεί ένα παιδί τραυματίστηκε από πατίνι, μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο και πρόκειται επίσης να χειρουργηθεί τη Δευτέρα.

Το νέο ατύχημα προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς συνέβη σε δημόσιο χώρο όπου καθημερινά παίζουν και κινούνται παιδιά. Το γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφαλούς χρήσης των πατινιών σε πλατείες, πεζόδρομους και περιοχές με αυξημένη παρουσία πεζών.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στην Ηλεία, όπου ο 12χρονος Κωνσταντίνος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με πατίνι, γεγονός που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, με αφορμή τα αλλεπάλληλα περιστατικά τονίζει την επικινδυνότητα των πατινιών, παραθέτοντας στοιχεία που προκαλούν προβληματισμό.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Γιαννάκος ανέφερε: «Εφέτος τους 3 πρώτους μήνες του 2026 ξεπερνάνε τα 150 τραυματισμένα παιδιά από πατίνια οι προσελεύσεις ανηλίκων στα νοσοκομεία παίδων του ΕΣΥ της Αττικής και τις παιδιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων του ΕΣΥ όλης της χώρας. Πολλά εξ αυτών με σοβαρούς τραυματισμούς». Μάλιστα, τονίζει πως «κανένα από αυτά δεν φορούσε κράνος».

«Πέρυσι 400 παιδιά μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία τραυματισμένα από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, εκ των οποίων τα 200 στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία Παίδων του ΕΣΥ της Αθήνας “Αγία Σοφία” και “Π. και Α. Κυριακού”»., συμπληρώνει.

Επιπλέον, ο κ. Γιαννακός εξέφρασε έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι ανήλικα παιδιά, τα οποία δεν έχουν γνώση από κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς επιτρέπεται να οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια και αυτό να είναι νόμιμο. Όπως τόνισε, είναι αναμενόμενο να υπάρχουν θανατηφόρα δυστυχήματα όταν μικρά παιδιά, χωρίς κράνος, χωρίς δίπλωμα οδήγησης, καβαλάνε ηλεκτρικά πατίνια που τρέχουν με 50 χιλιόμετρα την ώρα.