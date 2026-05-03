Αύξηση της εγκληματικότητας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, με τα περιστατικά να περιλαμβάνουν κλοπές, διακίνηση ναρκωτικών, κατοχή σουγιάδων και όπλων, καθώς και φθορές σε δημόσια περιουσία. Το φαινόμενο φαίνεται να λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

Η κάμερα του σταθμού βρέθηκε στον σταθμό του μετρό στην Ομόνοια, όπου αστυνομικοί πραγματοποιούν καθημερινούς ελέγχους στο πλαίσιο εντατικοποιημένων δράσεων για την ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού.

Κατά τους ελέγχους, εντοπίστηκαν επιβάτες να φέρουν επικίνδυνα αντικείμενα, όπως τσεκούρια και σπαθιά. Συγκεκριμένα, στα Κάτω Πατήσια επιβάτης είχε μαζί του τσεκούρι και μαχαίρι, ενώ στις Κάτω Αχαρνές ανήλικος βρέθηκε με απομίμηση σπαθιού τύπου Κατάνα. Στον σταθμό Πανόρμου, άνδρας φέρεται να προσέγγιζε τουρίστες προκαλώντας τεχνητό συνωστισμό, ώστε με συνεργούς του να αφαιρούν χρηματικά ποσά.

Εντατικοί έλεγχοι με το σχέδιο «Αριάδνη»

Από τις αρχές του 2025 τέθηκε σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο «Αριάδνη», που προβλέπει την καθημερινή παρουσία περισσότερων από 400 αστυνομικών σε λεωφορεία, μετρό, τρένα και τραμ, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στα ΜΜΜ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, μόνο στους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026 πραγματοποιήθηκαν 76.400 έλεγχοι, οι οποίοι οδήγησαν σε 1.400 συλλήψεις. Από αυτές, 52 αφορούσαν κατοχή όπλων και μαχαιριών, 36 κλοπές και 386 υποθέσεις ναρκωτικών.