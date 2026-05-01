Σαράντα χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή του Τσερνόμπιλ, μια απρόσμενη ιστορία εξέλιξης εκτυλίσσεται μέσα στη ζώνη αποκλεισμού: οι γκρίζοι λύκοι που ζουν στην περιοχή εμφανίζουν γενετικούς δείκτες που σχετίζονται με αυξημένη ανθεκτικότητα στον καρκίνο, προκαλώντας το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για το πώς η ζωή προσαρμόζεται κάτω από ακραίες περιβαλλοντικές πιέσεις.

Η έκρηξη του αντιδραστήρα 4 του Τσερνόμπιλ στις 26 Απριλίου 1986 απελευθέρωσε περισσότερους από 45.000 τόνους ραδιενεργού υλικού σε όλη την Ευρώπη και την πρώην Σοβιετική Ένωση, αλλάζοντας για πάντα το τοπίο γύρω από την πόλη Πρίπιατ στην Ουκρανία. Παράδοξα, η περιοχή των 4.200 τετραγωνικών χιλιομέτρων έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πυκνοκατοικημένα από άγρια ζώα οικοσυστήματα της Ευρώπης, με τους λύκους να αποτελούν αντικείμενο νέας γενετικής έρευνας.

Ερευνητές υπό την καθοδήγηση των εξελικτικών βιολόγων Cara Love και Shane Campbell-Staton του Princeton University συνέλεξαν δείγματα αίματος από λύκους εντός της Ζώνης Αποκλεισμού, αλλά και από πληθυσμούς σε περιοχές χαμηλότερης ραδιενέργειας στη Λευκορωσία και το Εθνικό Πάρκο Yellowstone. Η ανάλυσή τους αποκάλυψε 3.180 γονίδια που λειτουργούν διαφορετικά στους λύκους του Τσερνόμπιλ, μεταξύ των οποίων 23 συνδέονται με την ανθεκτικότητα στον καρκίνο.

Ένας πληθυσμός που αψηφά τις προβλέψεις

Η εξάπλωση των λύκων στη ζώνη αποκλεισμού δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο με οικολογικούς όρους. Σύμφωνα με τα στοιχεία μακροχρόνιας απογραφής της Tatiana Deryabina από το Polesie State Radioecological Reserve, οι πληθυσμοί ελαφιών και αγριογούρουνων είναι συγκρίσιμοι με εκείνους σε καθαρές περιοχές της Λευκορωσίας, όμως ο αριθμός των λύκων είναι επτά φορές υψηλότερος.

Οι λύκοι, ως κορυφαίοι θηρευτές, συγκεντρώνουν ραδιενέργεια από κάθε επίπεδο της τροφικής αλυσίδας. Θεωρητικά, αυτή η επιβάρυνση θα έπρεπε να είναι θανατηφόρα. Ωστόσο, όχι μόνο επιβιώνουν, αλλά και ευημερούν, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση ότι η εξέλιξη λειτουργεί ταχύτατα υπό ακραίες συνθήκες.

Δεδομένα από το 2015 έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ ραδιενεργού ρύπανσης και πυκνότητας θηλαστικών. Οι πληθυσμοί των άγριων ζώων αυξήθηκαν σταθερά μετά το ατύχημα, κυρίως λόγω της απουσίας ανθρώπινης δραστηριότητας όπως το κυνήγι και η γεωργία.

Τι αποκαλύπτει η γενετική έρευνα

Η έρευνα των Love και Campbell-Staton επιχειρεί να εξηγήσει εάν η επιτυχία των λύκων οφείλεται απλώς στην έλλειψη ανθρώπων ή σε βαθύτερες βιολογικές προσαρμογές. Τα δεδομένα δείχνουν ότι τα ταχύτερα εξελισσόμενα σημεία του γονιδιώματος των λύκων αφορούν γονίδια που σχετίζονται με αντικαρκινικές και ανοσοποιητικές αντιδράσεις, υποδηλώνοντας φυσική επιλογή υπό την πίεση της ραδιενέργειας.

Όπως δήλωσε ο Campbell-Staton στο NPR το 2024, «ίσως υπάρχει γενετική ποικιλομορφία που επιτρέπει σε ορισμένα άτομα να είναι πιο ανθεκτικά απέναντι στη ραδιενέργεια». Μερικοί λύκοι φαίνεται να αντέχουν το φορτίο καλύτερα ή να εμφανίζουν μικρότερη συχνότητα καρκίνου.

Η ερευνητική ομάδα συνέκρινε τα δεδομένα του γονιδιώματος των λύκων με τη βάση The Cancer Genome Atlas, που καλύπτει δέκα τύπους καρκίνου κοινούς σε ανθρώπους και σκύλους. Τα 23 γονίδια που εντοπίστηκαν συνδέονται με βελτιωμένη επιβίωση σε ορισμένες μορφές καρκίνου, ανοίγοντας νέους δρόμους για μελλοντικές ιατρικές μελέτες.

Ωστόσο, ο Campbell-Staton διευκρινίζει ότι η γενετική είναι μόνο ένα μέρος της εξίσωσης. Η απουσία ανθρώπινης παρουσίας —και ιδιαίτερα του κυνηγιού— πιθανότατα συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των πληθυσμών. Η διάκριση ανάμεσα στους παράγοντες παραμένει πρόκληση για την επιστήμη, καθώς οι έρευνες έχουν προς το παρόν διακοπεί λόγω της κατάστασης στην περιοχή.