Μια νέα επιστημονική μελέτη ρίχνει φως σε μια συμπεριφορά που προβληματίζει εδώ και χρόνια ιδιοκτήτες κατοικίδιων: γιατί οι γάτες σταματούν να τρώνε ενώ φαίνεται πως πεινάνε. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η απάντηση δεν βρίσκεται στον κορεσμό, αλλά στην όσφρηση και την εξοικείωση με τη μυρωδιά της τροφής.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι γάτες εμφανίζουν ένα φαινόμενο γνωστό ως «αισθητηριακός κορεσμός», το οποίο έχει καταγραφεί και στους ανθρώπους. Με απλά λόγια, όσο περισσότερο εκτίθεται ένα ζώο στην ίδια οσμή, τόσο μειώνεται το ενδιαφέρον του για την τροφή, ακόμη κι αν δεν έχει χορτάσει. Αυτό εξηγεί γιατί μια γάτα μπορεί να αφήσει το φαγητό της και λίγη ώρα αργότερα να επιστρέψει σε αυτό ή να δείξει ξανά ενδιαφέρον αν της προσφερθεί κάτι διαφορετικό.

Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές στην Ιαπωνία, βασίστηκε σε πειράματα με οικόσιτες γάτες, οι οποίες υποβλήθηκαν σε ελεγχόμενα γεύματα μετά από περίοδο νηστείας. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: ακόμη και πεινασμένες, πολλές γάτες δεν κατανάλωναν ολόκληρη την ποσότητα τροφής που τους προσφερόταν, σταματώντας συχνά μετά από ένα μικρό μέρος.

Όταν όμως οι ερευνητές άλλαζαν τη μυρωδιά της τροφής – ακόμη και χωρίς να αλλάζουν την ίδια την τροφή – η όρεξη των ζώων επανερχόταν. Αντίστοιχα, όταν οι γάτες εκτίθεντο σε νέα αρώματα ή διαφορετικές επιλογές τροφής, κατανάλωναν μεγαλύτερες ποσότητες. Αντίθετα, η επαναλαμβανόμενη έκθεση στην ίδια οσμή οδηγούσε σε σταδιακή μείωση της πρόσληψης τροφής.

Η συμπεριφορά αυτή συνδέεται και με την εξελικτική ιστορία των γατών. Σε αντίθεση με τους σκύλους, που εξελίχθηκαν ως κοινωνικοί κυνηγοί και τείνουν να τρώνε μεγάλες ποσότητες γρήγορα, οι γάτες προέρχονται από μοναχικούς θηρευτές που κατανάλωναν μικρά και συχνά γεύματα μέσα στη μέρα. Αυτό εξηγεί γιατί η διατροφή τους επηρεάζεται περισσότερο από αισθητηριακούς παράγοντες.

Τα ευρήματα της μελέτης έχουν πρακτικές εφαρμογές, ιδιαίτερα για τη φροντίδα των κατοικίδιων. Για παράδειγμα, η εναλλαγή τροφών ή η διαφοροποίηση της μυρωδιάς μπορεί να βοηθήσει γάτες που δεν τρώνε αρκετά, όπως ηλικιωμένα ή άρρωστα ζώα. Από την άλλη πλευρά, η ελεγχόμενη έκθεση σε συγκεκριμένες οσμές θα μπορούσε να συμβάλει στον περιορισμό της υπερφαγίας σε υπέρβαρες γάτες.

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι η διατροφή των γατών είναι πιο σύνθετη απ’ όσο φαίνεται, με την όσφρηση να παίζει καθοριστικό ρόλο. Σε έναν κόσμο όπου η συμπεριφορά των ζώων ερμηνεύεται συχνά απλοϊκά, τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι ακόμη και οι πιο καθημερινές συνήθειες κρύβουν περίπλοκους μηχανισμούς.