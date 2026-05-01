Μια διεθνής ομάδα ερευνητών, στην οποία συμμετέχουν η Έλα Μπιν του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ και η Ερέλα Χόβερς του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ, ανέλυσε τα σκελετικά υπολείμματα του Amud 7, ενός βρέφους Νεάντερταλ που ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 1990 κοντά στη Θάλασσα της Γαλιλαίας, στο βόρειο Ισραήλ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του IFL Science, τα οστά του Amud 7 χρονολογούνται μεταξύ 51.000 και 56.000 ετών. Προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει ότι η εμβρυϊκή ανάπτυξη των Νεάντερταλ ήταν παρόμοια με εκείνη των σύγχρονων ανθρώπων.

Η σύγκριση του μεγέθους των οστών και του κρανίου του Amud 7 με αυτά ενός σημερινού βρέφους δείχνει ότι το παιδί θα μπορούσε να είναι περίπου ενός έτους κατά τον θάνατό του. Ωστόσο, η ανάλυση των δοντιών του υποδεικνύει ότι πέθανε σε ηλικία περίπου έξι μηνών.

Η διαφορά αυτή στο μέγεθος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι Νεάντερταλ αναπτύσσονταν με ταχύτερο ρυθμό στα πρώτα στάδια της ζωής τους σε σχέση με τα σημερινά παιδιά. Ο Amud 7 παρουσίαζε επίσης τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Νεάντερταλ, όπως την ισχυρή και έντονα καμπυλωτή κλείδα, τη χαρακτηριστική ωμοπλάτη και τις στρογγυλεμένες άκρες της κνήμης.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το μεγαλύτερο σωματικό μέγεθος των νεαρών Νεάντερταλ ενδεχομένως να συνέβαλε στην επιβίωσή τους στο ψυχρό κλίμα της Ευρασίας. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Current Biology.