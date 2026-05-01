Εντυπωσιακός θησαυρός Βίκινγκ εντοπίστηκε στην ανατολική Νορβηγία, κοντά στην περιοχή Ρένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Science in Norway. Ο θησαυρός βρέθηκε από ερασιτέχνες χρήστες ανιχνευτών μετάλλων, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρχές όταν ανέσυραν 19 ασημένια νομίσματα.

«Έκαναν εξαιρετική δουλειά και ακολούθησαν τους κανονισμούς κατά γράμμα», δήλωσε η αρχαιολόγος May-Tove Smiseth. Με τη συνδρομή αρχαιολόγων, η αναζήτηση αποκάλυψε περισσότερα από 3.000 νομίσματα μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ εκτιμάται ότι θα εντοπιστούν ακόμη περισσότερα.

Σύμφωνα με την ίδια, τα νομίσματα πιθανότατα ήταν τοποθετημένα σε δερμάτινο πουγκί, το οποίο αποσυντέθηκε με τον χρόνο, σκορπίζοντας το περιεχόμενό του λόγω της καλλιέργειας του εδάφους. Η απουσία λίθων στο σημείο εξηγεί την εξαιρετική διατήρησή τους. «Έχουν διατηρηθεί τόσο καλά που μοιάζουν σχεδόν καινούργια», πρόσθεσε η Smiseth.

Η προκαταρκτική εξέταση δείχνει ότι τα περισσότερα νομίσματα κόπηκαν στη Γερμανία και την Αγγλία, ενώ ορισμένα προέρχονται από τη Νορβηγία, μετά την καθιέρωση εθνικού νομισματοκοπείου το 1045 μ.Χ. Ο θησαυρός εκτιμάται ότι θάφτηκε γύρω στο 1050, στο τέλος της Εποχής των Βίκινγκ.

«Δεν πρόκειται μόνο για μια εξαιρετική ανακάλυψη, αλλά και για ένα εύρημα που συνδέεται με μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίοδο της νορβηγικής ιστορίας», τόνισε ο Svein Harald Gullbekk από το Μουσείο Πολιτιστικής Ιστορίας του Όσλο, όπου φυλάσσονται τα νομίσματα.