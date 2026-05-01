Ο αστροφωτογράφος Mark Germani κατέγραψε μια εντυπωσιακή εικόνα του ανοιχτού σμήνους αστέρων των Πλειάδων, το οποίο περιβάλλεται από λαμπερές μπλε νεφέλες. Το σμήνος βρίσκεται σε απόσταση 445 ετών φωτός από τη Γη, στον αστερισμό του Ταύρου.

Η φωτογραφία του Germani αποκαλύπτει δεκάδες αστέρια του σμήνους Pleiades, που αποτελείται από περισσότερους από 1.000 γαλαζόλευκους αστέρες. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι επτά πιο φωτεινοί – Alcyone, Asterope, Merope, Celaeno, Electra, Maia και Taygete – από τους οποίους προέρχεται και το προσωνύμιο «Επτά Αδελφές».

Τα λαμπρά αυτά άστρα περιβάλλονται από τεράστια διαστρικά νέφη σκόνης και αερίων, γνωστά ως νεφελώματα ανάκλασης. Τα νέφη αυτά αντανακλούν κυρίως το μπλε φως των κοντινών αστέρων, σύμφωνα με τη NASA. Οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι η σκόνη δεν προέρχεται από το σχηματισμό του ίδιου του σμήνους, αλλά από ένα διαστρικό νέφος μέσα από το οποίο κινούνται οι Πλειάδες.

Η φωτογράφιση και η τεχνική προσέγγιση

Ο Germani αφιέρωσε περισσότερες από 18 ώρες για να αποτυπώσει τις Πλειάδες από το Βανκούβερ του Καναδά. Χρησιμοποίησε τηλεσκόπιο Askar SQA55 quintuplet refractor και κάμερα ZWO, εξοπλισμένη με φίλτρο που μπλοκάρει τα μήκη κύματος υπεριώδους και υπέρυθρης ακτινοβολίας.

«Είχα αντιμετωπίσει δυσκολίες με το M45 στο παρελθόν, οπότε αποφάσισα να ακολουθήσω διαφορετική προσέγγιση για αυτή την εικόνα, αποφεύγοντας το φίλτρο φωτορύπανσης και χρησιμοποιώντας φίλτρο UV/IR-cut για καλύτερο χρώμα και περισσότερη λεπτομέρεια στη σκόνη», δήλωσε ο Germani στο Space.com μέσω email. «Κατάφερα να φωτογραφίσω επτά νύχτες τον Ιανουάριο και λίγες επιπλέον ώρες σε μία νύχτα του Φεβρουαρίου».

Οι Πλειάδες στον ουρανό και οι ανοιξιάτικοι αστερισμοί

Μετά την εντυπωσιακή τους παρουσία στον χειμερινό ουρανό, οι Πλειάδες είναι πλέον ολοένα και πιο δύσκολο να εντοπιστούν. Αυτή την περίοδο, εμφανίζονται χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα μετά το ηλιοβασίλεμα στα τέλη Απριλίου, αλλά δύουν λιγότερο από δύο ώρες μετά τον ήλιο.

Στη θέση τους αναδύονται οι ανοιξιάτικοι αστερισμοί, γεμάτοι γαλαξίες και άλλα εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα. Είναι η ιδανική εποχή για όσους θέλουν να εξερευνήσουν τον νυχτερινό ουρανό, είτε με τηλεσκόπιο είτε με κιάλια, απολαμβάνοντας τα θαύματα της αστροφωτογραφίας.