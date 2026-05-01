Νέα ανακάλυψη αράχνης στη Νότια Αμερική εμπλουτίζει τη γνώση των επιστημόνων για το γένος Pikelinia. Ερευνητές από διάφορα ιδρύματα της ηπείρου εντόπισαν ένα νέο είδος, το οποίο ονόμασαν Pikelinia floydmuraria, αποτίοντας φόρο τιμής στο θρυλικό συγκρότημα Pink Floyd. Το όνομα “muraria”, προερχόμενο από τη λατινική λέξη για τον “τοίχο”, παραπέμπει τόσο στο φυσικό περιβάλλον όπου ζει το είδος —τους τοίχους των κτιρίων— όσο και στο εμβληματικό άλμπουμ The Wall του συγκροτήματος. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Zoosystematics and Evolution.

Αν και η P. floydmuraria έχει μήκος μόλις 3 έως 4 χιλιοστά, φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο επιβλαβών εντόμων σε αστικά περιβάλλοντα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι αράχνες αυτές τρέφονται κυρίως με Υμενόπτερα (όπως μυρμήγκια), Δίπτερα (μύγες και κουνούπια) και Κολεόπτερα (σκαθάρια), σύμφωνα με μελέτες διατροφής τόσο του νέου είδους όσο και συγγενικού πληθυσμού Pikelinia στην Αρμενία της Κολομβίας.

Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι οι αράχνες μπορούν να αιχμαλωτίζουν μυρμήγκια έως και έξι φορές μεγαλύτερα από το σώμα τους, γεγονός που υποδηλώνει εντυπωσιακή κυνηγετική ικανότητα. Στοχεύουν επίσης συστηματικά κοινά οικιακά έντομα, όπως τα κουνούπια και τις μύγες.

Τοποθετώντας τους ιστούς τους κοντά σε τεχνητές πηγές φωτός, εκμεταλλεύονται τα έντομα που προσελκύονται από το φως, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα του κυνηγιού τους και συμβάλλοντας στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας στις πόλεις.

Στοιχεία από συγγενές είδος στις Γκαλαπάγκος

Η μελέτη παρείχε επίσης νέα δεδομένα για ένα συγγενές είδος από τα νησιά Γκαλαπάγκος. Οι ερευνητές παρουσίασαν την πρώτη λεπτομερή περιγραφή και απεικόνιση της εσωτερικής μορφολογίας των θηλυκών γεννητικών οργάνων της Pikelinia fasciata, είδους που είχε καταγραφεί για πρώτη φορά το 1902.

Οι έντονες ομοιότητες ανάμεσα στην αράχνη των Γκαλαπάγκος και το νέο κολομβιανό είδος, όπως οι σχεδόν πανομοιότυπες αρσενικές αναπαραγωγικές δομές, υποδεικνύουν πιθανή στενή εξελικτική συγγένεια. Το εύρημα αυτό θεωρείται αξιοσημείωτο, καθώς τα δύο είδη χωρίζονται από τον απέραντο Ειρηνικό Ωκεανό.

Οι επιστήμονες παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς το αν οι ομοιότητες οφείλονται σε κοινό πρόγονο ή σε παρόμοιες περιβαλλοντικές πιέσεις που διαμόρφωσαν την εξέλιξή τους.

Τα επόμενα βήματα της έρευνας

Η αναγνώριση της P. floydmuraria αποτελεί μόλις τη δεύτερη καταγεγραμμένη παρουσία είδους του γένους Pikelinia στην Κολομβία. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν την ανάγκη περαιτέρω μοριακών και γενετικών αναλύσεων, ώστε να αποσαφηνιστεί η εξελικτική της προέλευση και η γεωγραφική της κατανομή.

Παράλληλα, τονίζουν τη σημασία της για τη μελέτη των αστικών οικοσυστημάτων, καθώς λειτουργεί ως φυσικός ρυθμιστής πληθυσμών εντόμων, συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική ισορροπία των πόλεων.