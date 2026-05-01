Ένας οδηγός μεταφορικής εταιρείας από τη Νότια Αφρική είχε μια θαυματουργή διάσωση όταν το φορτηγάκι του έχασε τα φρένα και κατρακύλησε σε γκρεμό.

Το δραματικό περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, δείχνοντας τον 34χρονο Courage Ncube να κατεβαίνει έναν απότομο δρόμο με το φορτωμένο Toyota του, ενώ δύο συνάδελφοί του στέκονταν στην καρότσα. Ξαφνικά, ο οδηγός διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να σταματήσει.

Το πεντάλ των φρένων βυθίστηκε στο πάτωμα, και το όχημα άρχισε να επιταχύνει επικίνδυνα προς μια στροφή 45 μοιρών. Οι δύο άνδρες πίσω πήδηξαν έξω, ενώ ο Courage κράτησε σφιχτά το τιμόνι προσπαθώντας να ελέγξει την πορεία.

Το Toyota χτύπησε με ταχύτητα περίπου 80 χλμ/ώρα πάνω σε πέτρινο τοίχο, έπειτα από ανεξέλεγκτη πορεία 30 μέτρων, διαλύοντας δεκάδες βράχους. Στη συνέχεια, το όχημα αναποδογύρισε και προσγειώθηκε ξανά στους τροχούς του, ύστερα από αλλεπάλληλες περιστροφές στον αέρα.

Το πιο εντυπωσιακό σημείο ήρθε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα: η πόρτα του οδηγού άνοιξε και ο Courage βγήκε περπατώντας, χωρίς ούτε μία γρατζουνιά, εξετάζοντας τα συντρίμμια του κατεστραμμένου φορτηγού του.

Η θαυματουργή διάσωση και οι αντιδράσεις

Ο Ncube επέζησε χωρίς κανένα κάταγμα ή τραυματισμό, αν και όπως είπε, έμεινε να αναρωτιέται πώς θα εξηγήσει στον πελάτη του την απώλεια των μεταφερόμενων αντικειμένων. Εξίσου τυχερός στάθηκε και ο οδηγός ενός Toyota Corolla που πέρασε από το σημείο τέσσερα δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή – αν το φορτηγό είχε πέσει πάνω του, το αποτέλεσμα θα ήταν μοιραίο.

Το βίντεο από το περιστατικό, που συνέβη το απόγευμα της Κυριακής στο χωριό Misty Cliffs, 40 χιλιόμετρα νότια του Κέιπ Τάουν, έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Courage, ακόμη σοκαρισμένος, δήλωσε: «Έκανα τη δουλειά μου βοηθώντας τον εργοδότη μου σε μια μετακόμιση, αλλά ο δρόμος ήταν πολύ απότομος. Ξαφνικά έχασα τα φρένα και βρέθηκα να πέφτω από το βουνό. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι ζωντανός».

Πρόσθεσε ακόμη: «Είμαι εργατικός άνθρωπος και αυτό το φορτηγό ήταν ο μόνος τρόπος να κερδίζω το ψωμί μου. Τώρα είναι για παλιοσίδερα, αλλά είμαι ευλογημένος που έχω ακόμη τη ζωή μου».

Η στήριξη της κοινότητας

Ο ταμίας του Συλλόγου Misty Cliffs Village, Jon Kerr, δήλωσε ότι οι κάτοικοι συγκινήθηκαν από την ιστορία και δημιούργησαν έναν διαδικτυακό λογαριασμό BackaBuddy για να βοηθήσουν τον Courage να αγοράσει νέο φορτηγό.

«Από το βίντεο φαίνεται καθαρά πως ο Courage είχε μια απίστευτα τυχερή διαφυγή. Είναι θαύμα που δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Αν καταφέρουμε να τον βοηθήσουμε να επιστρέψει στη δουλειά, θα είναι υπέροχο», είπε ο Kerr, προσθέτοντας πως «όλο το Misty Cliffs μιλάει μόνο γι’ αυτό το γεγονός».

Οι αρχές και τα μέτρα ασφαλείας

Το μεγάλο άνοιγμα που προκλήθηκε στον πέτρινο τοίχο του δρόμου Old Camp έχει προσωρινά καλυφθεί με σακιά άμμου, έως ότου ολοκληρωθεί η επισκευή. Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νότιας Αφρικής ανέφερε ότι το περιστατικό θεωρείται καθαρό ατύχημα και δεν θα υπάρξει περαιτέρω ενέργεια.

«Ήταν εξαιρετικά τυχερό που ούτε ο οδηγός ούτε άλλοι τραυματίστηκαν. Η περιοχή του Cape Peninsula είναι πολύ ορεινή, και είναι σημαντικό όλοι οι οδηγοί να έχουν καλά φρένα», σημείωσε χαρακτηριστικά.