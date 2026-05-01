Αβέβαιο παραμένει το αγωνιστικό μέλλον της Λίντσεϊ Βον, ύστερα από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, σε μια πτώση που συγκλόνισε τον κόσμο του αλπικού σκι.

Η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια τραυματίστηκε μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση της κατάβασης, όταν προσέκρουσε σε πύλη της διαδρομής. Η διάγνωση έκανε λόγο για σύνθετο κάταγμα σε πόδι και αστράγαλο, ενώ μεταφέρθηκε άμεσα με ελικόπτερο από την πίστα.

Από τότε έχει περάσει ήδη οκτώ φορές την πόρτα του χειρουργείου, με την ίδια να αποκαλύπτει πως οι επεμβάσεις ήταν απαραίτητες ακόμη και για να αποφευχθεί ο ακρωτηριασμός.

«Δεν θέλω να βγάλω βιαστικά συμπεράσματα ή να κάνω εικασίες για το τι θα μπορούσα να κάνω» ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό κάθε σενάριο για το αν θα συνεχίσει την καριέρα της.

Η 41χρονη τόνισε πως έχει μπροστά της ακόμη μία επέμβαση, προκειμένου να αφαιρεθούν μεταλλικά υλικά και να αποκατασταθεί ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος, ενώ η πλήρης αποθεραπεία θα απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Μπορεί να αποσυρθώ. Μπορεί να μην αγωνιστώ ποτέ ξανά και αυτό θα ήταν απολύτως εντάξει» δήλωσε, εξηγώντας ωστόσο πως δεν βρίσκεται ακόμη σε θέση να πάρει μια τόσο σημαντική απόφαση.

Η Βον παραδέχθηκε πως αυτή τη στιγμή δίνει μάχη σε προσωπικό επίπεδο, λέγοντας: «Είμαι ακόμα σε κατάσταση επιβίωσης. Θέλω απλώς να ξεπεράσω αυτή τη φάση».

Η σπουδαία αθλήτρια είχε επιστρέψει στη δράση το 2024, έχοντας ξεπεράσει προηγούμενα σοβαρά προβλήματα τραυματισμών, με στόχο μια τελευταία διάκριση στους πέμπτους Ολυμπιακούς Αγώνες της καριέρας της.