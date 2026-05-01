Σημαντικό πλήγμα δέχθηκε η Λίβερπουλ ενόψει του αγώνα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ο Μοχάμεντ Σαλάχ τέθηκε οριστικά εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο προπονητής των «Reds», Άρνε Σλοτ, ξεκαθαρίζοντας πως ο Αιγύπτιος επιθετικός δεν θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι της 35ης αγωνιστικής της Premier League.

Παρότι στο στρατόπεδο της Λίβερπουλ υπάρχει αισιοδοξία ότι ο Σαλάχ θα επιστρέψει πριν από το φινάλε της σεζόν, η αποθεραπεία του καθυστερεί περισσότερο από το αναμενόμενο.

Η απουσία του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο έμπειρος άσος έχει εξαιρετική παράδοση απέναντι στη Γιουνάιτεντ.

Σε 18 αναμετρήσεις απέναντι στους «κόκκινους διαβόλους» έχει σημειώσει 16 γκολ, επίδοση που τον κατατάσσει ανάμεσα στους πιο αποτελεσματικούς αντιπάλους τους.

Έτσι, χάνει την ευκαιρία να αντιμετωπίσει πιθανότατα για τελευταία φορά τη μεγάλη αντίπαλο της Λίβερπουλ, αλλά και να βελτιώσει το εντυπωσιακό προσωπικό του ρεκόρ.