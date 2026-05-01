Το Netflix ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για παίκτη της Εθνικής Αργεντινής
Εκκεντρικός όσο δεν πάει, αλλά ταυτόχρονα αρκετά ικανός. Για ποιον γίνεται ο λόγος; Γι’ εκείνον που προκάλεσε την κοινή γνώμη με τις άσεμνες χειρονομίες του μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αργεντινής στο Κατάρ, τον Εμιλιάνο Μαρτίνεζ. Η παραγωγή του Netflix δελεάστηκε από την ιδιάζουσα προσωπικότητα του Λατινοαμερικανού τερματοφύλακα, προχωρώντας σε συνεργασιά μαζί του […]
Πρόβλημα με Τσιμίκα ενόψει Φιορεντίνα – Το μέγεθος του τραυματισμού
Απρόοπτο προέκυψε για τη Ρόμα ενόψει της αναμέτρησης με τη Φιορεντίνα στη Serie A, καθώς ο Κώστας Τσιμίκας ταλαιπωρείται από τραυματισμό και η συμμετοχή του θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη. Ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ, που αγωνίζεται στην ιταλική ομάδα ως δανεικός από τη Λίβερπουλ, υπέστη ελαφρά θλάση κατά τη διάρκεια προπόνησης, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα […]
O Μαρσέλο καταρρίπτει τη βαρύτητα στην έρημο και κάνει γκελάκια μπροστά από τις πυραμίδες (vid)
Μια διαφορετική εμπειρία έζησε ο Μαρσέλο στην Αίγυπτο, με φόντο ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία του κόσμου. Ο Βραζιλιάνος άσος βρέθηκε στο Κάιρο και συγκεκριμένα μπροστά σε πυραμίδες και έκλεψε την παράσταση με μια πιο… ποδοσφαιρική προσέγγιση στο ιστορικό τοπίο. Σε ένα χαλαρό στιγμιότυπο, ο άλλοτε σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης έκανε γκελάκια με την […]
Ο Σαλάχ θα χάσει το τελευταίο Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη φανέλα των «Reds»
Σημαντικό πλήγμα δέχθηκε η Λίβερπουλ ενόψει του αγώνα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ο Μοχάμεντ Σαλάχ τέθηκε οριστικά εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού. Την είδηση επιβεβαίωσε ο προπονητής των «Reds», Άρνε Σλοτ, ξεκαθαρίζοντας πως ο Αιγύπτιος επιθετικός δεν θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι της 35ης αγωνιστικής της Premier League. Παρότι στο στρατόπεδο της Λίβερπουλ υπάρχει […]