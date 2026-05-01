Με απουσίες συνεχίστηκε και σήμερα η προετοιμασία του Άρη για την εκτός έδρας αναμέτρηση της επόμενης Κυριακής (03/05) κόντρα στον ΟΦΗ.

Ο Λορέν Μορόν δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα, παραμένοντας εκτός από χθες εξαιτίας της ίωσης που τον ταλαιπωρεί. Έτσι, φαίνεται ότι δύσκολα θα ακολουθήσει αύριο την αποστολή της ομάδας στο Ηράκλειο. Μία διαφαινόμενη απώλεια που δεν… ενοχλεί τόσο το πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα έχει νέα πρόσωπα.

Λίγο η ανάγκη και λίγο οι συνειδητές αποφάσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα ένα καρέ αλλαγών στην ενδεκάδα για τον αγώνα με τον ΟΦΗ, όπως φαίνεται τουλάχιστον από τις τελευταίες προπονήσεις.

Οι αλλαγές αυτές θα ξεκινήσουν από τα άκρα της άμυνας. Ο Χάμζα Μεντίλ ακολούθησε σήμερα μέρος του προγράμματος, ωστόσο ακόμα και να μπει στην αποστολή δύσκολα θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα. Κάτι που σημαίνει ότι τη θέση του θα πάρει ο Μάρτιν Φρίντεκ, με τον Νοά Φαντιγκά να επανέρχεται στα δεξιά και τους Φαμπιάνο-Σούντμπεργκ να συμπληρώνουν την τετράδα μπροστά από τον Αθανασιάδη.

Η τρίτη αλλαγή είναι ίσως πιο δεδομένη απ’ όλες και αφορά τη μεσαία γραμμή. Ο Χόνγκλα έχει μπει σε ένα καθεστώς ειδικής διαχείρισης για το γόνατό του και απ’ ότι φαίνεται ο Γένσεν έχει προβάδισμα για να αποτελέσει τον παρτενέρ του Ράτσιτς στα χαφ. Λίγο πιο μπροστά θα παραμείνει ο Πέρεθ, όπως και ο Γκαρέ στα δεξιά. Ο παίκτης που θα συμπληρώνει την τριάδα πίσω από τον Καντεβέρε θα είναι ο Ντούντου. Ο Βραζιλιάνος δεν βρισκόταν καιρό τώρα στα βασικά πλάνα του Γρηγορίου, αλλά αυτή τη φορά αναμένεται να πάρει την ευκαιρία του και τη θέση του Γιιαννιώτα στο αρχικό σχήμα.