Εκκεντρικός όσο δεν πάει, αλλά ταυτόχρονα αρκετά ικανός. Για ποιον γίνεται ο λόγος; Γι’ εκείνον που προκάλεσε την κοινή γνώμη με τις άσεμνες χειρονομίες του μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αργεντινής στο Κατάρ, τον Εμιλιάνο Μαρτίνεζ.

Η παραγωγή του Netflix δελεάστηκε από την ιδιάζουσα προσωπικότητα του Λατινοαμερικανού τερματοφύλακα, προχωρώντας σε συνεργασιά μαζί του για την τέλεση ένος ντοκιμαντερ που θα αφορά τη ζωή του.

Στο αφιέρωμα της διάσημης συνδρομητικής πλατφόρμας, ο παίκτης της Άστον Βίλα παρουσιάζεται σε μορφή κινούμενου σχεδίου, υπό το πέπλο αφήγησης.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται οπτικοακουστικά πλάνα από το προσωπικό του αρχείο, ενώ συμμετέχουν ως συνεντευξιαζόμενοι μέλη της οικογενείας του, αλλά και εμβληματικές φιγούρες του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, όπως οι Λιονέλ Μέσι, Λιονέλ Σκαλόνι και Μιγκέλ Ανχελ Σαντόρο.

Το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο προς θέαση στις 28 Μαΐου με τίτλο: «Ντιμπού Μαρτίνεζ: Το Παιδί που Σταματά τον Χρόνο».