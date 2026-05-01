Το βράδυ της Τετάρτης (29/04) η Αλ Νασρ επικράτησε με 2-0 της Αλ Αχλί εντός έδρας για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Οι «κίτρινοι», με τα γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο και του Κομάν, έκαναν αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.

Ωστόσο, το γεγονός που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν ούτε το αποτέλεσμα του αγώνα ούτε το τέρμα του CR7. Ποιο ήταν; Τα μικρά παιδιά που συνόδευαν τους παίκτες κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο.

Στο ερώτημα: «Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;», απάντησαν με τον ρουχισμό τους στο χορτάρι του γηπέδου, φορώντας στολές ανάλογες με τα επαγγελματικά τους όνειρα.

Η ποικιλία ήταν μεγάλη, καθώς είδαμε ενδυμασίες γιατρών, ζωγράφων, αστροναυτών, στρατιωτικών, πυροσβεστών και εργολάβων. Το παράδοξο, όμως, ήταν πως μόνο ένα παιδάκι παρουσιάστηκε ως ποδοσφαιριστής.

Σε μια εποχή γεμάτη δυσκολίες και αντιξοότητες, τα μικρά παιδιά με τα αθώο χαμόγελό τους και τα όνειρά τους, μας θυμίζουν την αξία της ζωής.

