Η Σαντορίνη απέκτησε επίσημα την Αγία Ειρήνη ως πολιούχο της, ύστερα από αίτημα της Μητρόπολης Θήρας, Αμοργού και Νήσων προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για το νησί, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η σχέση της Σαντορίνης με την Αγία Ειρήνη έχει βαθιές ιστορικές ρίζες. Επικρατεί η άποψη ότι το όνομα «Σαντορίνη» προέρχεται από το Santa Irini, ονομασία που έδωσαν οι Λατίνοι κατά τον Μεσαίωνα προς τιμήν της Αγίας. Με την πάροδο των αιώνων, η ονομασία εξελίχθηκε στη σημερινή, συνδέοντας αδιάρρηκτα την ταυτότητα του νησιού με την Αγία Ειρήνη.

Για πρώτη φορά φέτος, η εορτή της Αγίας Ειρήνης θα πραγματοποιηθεί με κάθε επισημότητα την Τρίτη 5 Μαΐου. Από τις πρωινές ώρες, η Μητρόπολη Θήρας θα τελέσει τις εορταστικές εκδηλώσεις, ενώ στις 18:30, μπροστά από τη Μητρόπολη, θα παρουσιαστεί το επίσημο επετειακό πρόγραμμα. Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς του νησιού και πλήθος κόσμου.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μουσική ενότητα με τη συμμετοχή του καλλιτέχνη Σωκράτη Χάρη, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο πανηγυρικό και πολιτιστικό χαρακτήρα στη βραδιά. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια της προτομής της Λούλας και του Ευάγγελου Νομικού, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης της κοινωνίας της Σαντορίνης προς την οικογένεια που πριν από 45 χρόνια κατασκεύασε το τελεφερίκ του νησιού. Το έργο αυτό αποτελεί σταθμό για τη Σαντορίνη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην τουριστική ανάπτυξη και στη διευκόλυνση της πρόσβασης στο νησί.

Η εκδήλωση αναμένεται να σηματοδοτήσει και το επίσημο άνοιγμα της νέας τουριστικής περιόδου για τη Σαντορίνη. Σε μια περίοδο γεμάτη διεθνείς προκλήσεις, το νησί επιδιώκει, μέσα από την ενότητα, την ιστορική μνήμη και την πολιτιστική του ταυτότητα, να στείλει μήνυμα αισιοδοξίας, ανθεκτικότητας και προοπτικής προς όλο τον κόσμο.