Σε προσλήψεις 58 υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ στην ειδικότητα ΔΕ Οδηγών προχώρησε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Η επιλογή του προσωπικού πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικασιών του ΑΣΕΠ, με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών πυρόσβεσης και διάσωσης στα κρατικά αεροδρόμια της χώρας, ενόψει της θερινής περιόδου, όπου η επιβατική κίνηση κορυφώνεται.

Οι νέοι εργαζόμενοι υπογράφουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας οκτώ μηνών. Προβλέπεται δυνατότητα για δύο επιπλέον ανανεώσεις ίσης διάρκειας, ώστε να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή συνέχεια των αερολιμένων.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΥΠΑ, οι 58 οδηγοί συμμετέχουν ήδη σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) και στον Σταθμό Πυροσβεστικής της Νέας Μάκρης.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης ξεκίνησε στις 27 Απριλίου 2026 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 26 Μαΐου 2026. Μετά την ολοκλήρωσή της, οι νέοι υπάλληλοι θα αναλάβουν καθήκοντα στους κρατικούς αερολιμένες τοποθέτησής τους, στα περιφερειακά αεροδρόμια Κάσου, Λέρου, Μήλου, Νάξου, Σύρου, Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Καστοριάς, Κυθήρων, Καλύμνου, Κοζάνης, Αλεξανδρούπολης, Χίου, Ιωαννίνων, Καρπάθου, Πάρου και Σητείας.

Η διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας τονίζει τη σημασία της ολοκλήρωσης των διαδικασιών του ΑΣΕΠ για την ενίσχυση της ασφάλειας των πτήσεων. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει ουσιαστικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα της ΥΠΑ, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των αερομεταφορών και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών πυρόσβεσης και διάσωσης, ιδιαίτερα κατά την απαιτητική θερινή περίοδο».