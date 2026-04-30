Η πιο εύκολη τυρόπιτα, γνωστή και ως τεμπελόπιτα, γίνεται χωρίς φύλλο σε μόλις 5 λεπτά προετοιμασίας. Ανακατεύετε 4-5 βασικά υλικά (γιαούρτι, αυγά, ελαιόλαδο, γάλα, αλεύρι, φέτα), ψήνετε στους 180-200°C μέχρι να ροδίσει, και έχετε μια αφράτη, ζουμερή τυρόπιτα έτοιμη για σερβίρισμα.

Βασική Συνταγή: Τυρόπιτα χωρίς φύλλο (στο μπολ)

Υλικά:

1 κεσεδάκι γιαούρτι στραγγιστό, 3 αυγά, 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο, 1 φλιτζάνι γάλα, 400-500g φέτα, 1 φλιτζάνι αλεύρι που φουσκώνει μόνο του (ή 2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις + 1 μπέικιν), πιπέρι.

Διαδικασία:

Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180°C.

Σε ένα μπολ, χτυπάτε τα αυγά και προσθέτετε το γιαούρτι, το λάδι και το γάλα.

Ρίχνετε σιγά-σιγά το αλεύρι ανακατεύοντας.

Θρυμματίζετε τη φέτα, προσθέτετε πιπέρι και ανακατεύετε το μείγμα.

Αδειάζετε σε λαδωμένο ταψί και ψήνετε για 40-50 λεπτά.

Tips για ευκολία:

Χωρίς μίξερ: Όλα γίνονται με ένα σύρμα ή πιρούνι.

Εναλλακτική: Αντί για αλεύρι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτοιμα φύλλα κρούστας που απλώς τα τσαλακώνετε, όπως προτείνεται σε συνταγές τύπου “σουφλέ”.