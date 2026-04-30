Ενας από τους πυλώνες της ΑΕΚ, όπως τον χαρακτήρισε ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά τις υπογραφές, ο Ντομαγκόι Βίντα, θα παραμείνει για ακόμη έναν χρόνο κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας, με την Ενωση να ανακοινώνει χθες την επέκταση της συνεργασίας τους.

«Μείνε εδώ, να είμαστε μαζί και να προχωρήσουμε μαζί σε αυτό το νέο μονοπάτι, σε έναν νέο δρόμο που η ΑΕΚ ονειρεύεται και βαδίζει», πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ απευθυνόμενος προς τον κροάτη στόπερ που το καλοκαίρι του 2027 θα έχει συμπληρώσει μία πενταετία με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Από πλευράς του ο Βίντα τόνισε πως προτιμά να μιλά στο γήπεδο και σημείωσε ότι «θα δώσω τα πάντα, ό,τι μπορώ για αυτή την ομάδα, για αυτόν τον σύλλογο, μέσα στο γήπεδο, στα αποδυτήρια και στην Αθήνα».

Και η αλήθεια είναι πως κάθε φορά που αγωνίζεται, δίνει και την ψυχή του στο γήπεδο ενώ μέχρι πέρσι ήταν σε κάθε σεζόν ο παίκτης με τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής στο ρόστερ της ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα, η Ενωση συνεχίζει την προετοιμασία της για το ντέρμπι της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό όπου μόνος αμφίβολος είναι ο Μάνταλος, καθώς Γιόβιτς και Πενράις έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα που τους ταλαιπώρησαν το προηγούμενο διάστημα.