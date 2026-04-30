Ο Κωνσταντίνος Μαρκουΐζος (Ιαβέρης) μίλησε στον Κώστα Ντελέζο και στην εκπομπή των ΝΕΩΝ ΤΑ ΝΕΑ FAQ το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Απριλίου, αναλύοντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στην οδική ασφάλεια.

Οι AI κάμερες καταγραφής τροχαίων παραβάσεων αλλάζουν τα δεδομένα στην οδική ασφάλεια της Αττικής, σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο γνωστός εκπαιδευτής ασφαλούς οδήγησης. Οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργούν πιλοτικά σε οκτώ σημεία της περιφέρειας έχουν ήδη καταγράψει 13.505 παραβάσεις μέσα σε έναν μήνα.

Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούν χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και μη χρήση ζώνης ασφαλείας από οδηγούς και συνοδηγούς. Παράλληλα, στις κάμερες που έχουν τοποθετηθεί δοκιμαστικά σε δέκα λεωφορεία του ΟΑΣΑ, έχουν εντοπιστεί 328 περιπτώσεις παραβίασης των λεωφορειολωρίδων.

Η Περιφέρεια Αττικής ήταν η πρώτη που προχώρησε σε διαγωνισμό για την προμήθεια 388 καμερών, οι οποίες ήδη εγκαθίστανται στο οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου, ενισχύοντας το δίκτυο ελέγχου κυκλοφορίας.

Η πρόοδος του έργου και οι τεχνικές λεπτομέρειες

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουΐζος υπογράμμισε ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί βασική προτεραιότητα της Περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά. Όπως ανέφερε, έχει ήδη εγκατασταθεί πάνω από το 60% των υποδομών στήριξης των καμερών.

Οι ειδικοί στύλοι τοποθετούνται 17 μέτρα πριν από τους φωτεινούς σηματοδότες, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα του σηματοδότη και της κυκλοφορίας. Μέχρι στιγμής έχουν τοποθετηθεί περίπου 90 έως 100 κάμερες σε σημεία που έχει υποδείξει η Τροχαία, ενώ στόχος είναι να φτάσουν τις 200 μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα Ιουλίου.

Ο κ. Μαρκουΐζος επισήμανε ότι οι κάμερες κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπηρεσίας, γεγονός που προκάλεσε ορισμένες καθυστερήσεις στην προμήθειά τους.

Η λειτουργία και η διαχείριση των δεδομένων

Αναφορικά με τη διασύνδεση των καμερών με το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα παραβάσεων του ΚΟΚ, ο Κωνσταντίνος Μαρκουΐζος εξήγησε ότι το σύστημα μεταφοράς δεδομένων μέσω VPN έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Κάθε τοπικό τμήμα Τροχαίας θα διαθέτει υπολογιστή στον οποίο θα αποστέλλονται τα δεδομένα των καμερών. Από εκεί, η Τροχαία –ως αρμόδια αρχή– θα διαχειρίζεται τις πληροφορίες, που περιλαμβάνουν πέντε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης και, όπου χρειάζεται, βίντεο, ώστε να εξετάζονται τυχόν ενστάσεις των οδηγών.

Οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής καταγράφουν αποκλειστικά παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον κ. Μαρκουΐζο, η συνεργασία με τα Υπουργεία Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι καθοριστική, με στόχο τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων στην Αττική.