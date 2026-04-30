Η δομή υγείας στα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα συλλογικής προσπάθειας για την παροχή φροντίδας, περίθαλψης και κοινωνικής υποστήριξης σε μια ιστορική γειτονιά της Αθήνας. «Ακόμη και σήμερα υπάρχει η υποψία ότι τα Προσφυγικά…», σημειώνει η Βενετία, περιγράφοντας προκαταλήψεις που εξακολουθούν να συνοδεύουν την περιοχή.

Η υπόθεση των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας έχει λάβει ευρεία δημοσιότητα, καθώς η κοινότητα αντιδρά στα σχέδια ανάπλασης της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχία για ενδεχόμενο «ξεριζωμό» περίπου 400 ανθρώπων και αλλαγή του χαρακτήρα της γειτονιάς.

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκεται η απεργία πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή, ενώ η Συνέλευση Κατειλημμένων Προσφυγικών (ΣΥ.ΚΑ.ΠΡΟ.) επισημαίνει ότι στον οικισμό λειτουργούν 22 δομές κοινής ωφέλειας, από στέγαση ευάλωτων ομάδων έως φιλοξενία συνοδών καρκινοπαθών του νοσοκομείου «Άγιος Σάββας».

Η λειτουργία της δομής υγείας

Η καθημερινότητα στα Προσφυγικά περιλαμβάνει και τη λειτουργία της δομής υγείας, όπου η Βενετία και η Ευαγγελία περιγράφουν τη συνεργασία με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. «Έχουμε ειδικό παθολόγο, γενικό γιατρό, οδοντίατρο… και πρόσφατα έχουμε έρθει σε επαφή με νευρολόγους και ορθοπαιδικό», αναφέρει η Ευαγγελία, εξηγώντας το εύρος των υπηρεσιών.

Έμφαση δίνεται και στην ψυχική υγεία, μέσω συνεργασιών με ψυχολόγους και ψυχιάτρους. «Χωρίς να διαχωρίζουμε ζητήματα σωματικής υγείας, ψυχικής υγείας, εξαρτήσεων. Βλέπουμε τον άνθρωπο ως ένα όλον», σημειώνει η Ευαγγελία. Η δομή λειτουργεί από το 2023, προσφέροντας υπηρεσίες σε ανθρώπους που δυσκολεύονται να ενταχθούν στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Η περίθαλψη και η συμμετοχή πολιτών

«Σε ένα δημόσιο νοσοκομείο είναι πολλές φορές οριακά ακατόρθωτο ακόμη και να σε δουν», αναφέρει η Βενετία, περιγράφοντας τις δυσκολίες πρόσβασης. Η διαδικασία καταγραφής του ιστορικού κάθε ασθενούς απαιτεί χρόνο, γεγονός που δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση. Στόχος της δομής είναι η δημιουργία κοινωνικού φαρμακείου, με τη χορήγηση φαρμάκων να γίνεται πάντα σε συνεννόηση με θεράποντες ιατρούς.

Η συμβολή των πολιτών είναι καθοριστική, καθώς πολλοί προσφέρουν φάρμακα σύμφωνα με τις ανάγκες που ανακοινώνονται, καλύπτοντας θεραπείες και βασικές απαιτήσεις. Παράλληλα, τα μέλη της δομής συνοδεύουν ασθενείς σε ραντεβού και παρακολουθούν μετρήσεις, εξασφαλίζοντας συνέχεια στη φροντίδα.

Δράσεις εκτός οικισμού

Η δραστηριότητα της δομής εκτείνεται και πέρα από τα όρια του οικισμού. Συμμετέχει σε κινητοποιήσεις για την υπεράσπιση του ΕΣΥ, ενώ τα μέλη της λειτουργούν ως «φαρμακείο δρόμου» σε διαδηλώσεις, παρέχοντας πρώτες βοήθειες. Έχουν αναφερθεί περιστατικά έντασης κατά τη διάρκεια τέτοιων δράσεων, με τη δομή να υπογραμμίζει τη σημασία της περίθαλψης σε δημόσιο χώρο.

Ξενώνας για ασθενείς και συνοδούς

Η γειτνίαση με το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» ανέδειξε την ανάγκη στέγασης ασθενών και συγγενών που ταξιδεύουν από την επαρχία. Πολλοί δυσκολεύονταν να καλύψουν το κόστος διαμονής, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε αυτοκίνητα. Για τον λόγο αυτό, τον περασμένο Σεπτέμβριο εγκαινιάστηκε ξενώνας φιλοξενίας για όσους χρειάζονται προσωρινή στέγη κατά τη διάρκεια θεραπειών.

Η συνεργασία με τον σύλλογο εργαζομένων του «Αγίου Σάββα» συνέβαλε στην εξεύρεση χώρου, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία δεύτερου ξενώνα. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια της κοινότητας να διευρύνει τη δράση της, παρά τις αβεβαιότητες γύρω από το μέλλον του οικισμού.

Η συνέχεια του εγχειρήματος

Η Βενετία και η Ευαγγελία υποστηρίζουν ότι η «κοινωνική αξιοποίηση» του οικισμού υλοποιείται ήδη από τους κατοίκους, επισημαίνοντας πως υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα στην Αθήνα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για κοινωνικούς σκοπούς. Τα μέλη της κοινότητας δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις δράσεις τους, με στόχο τη διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξουν εξώσεις και ότι η αποκατάσταση των κτηρίων θα πραγματοποιηθεί με αυτοχρηματοδότηση από την ΑΜΚΕ «Κάτοικοι και φίλοι Προσφυγικών Λεωφόρου Αλεξάνδρας».