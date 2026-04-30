Στο παιχνίδι για την απόκτηση του Ελμίν Ράστοντερ έχει μπει ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας tanea.gr.

Οι Πράσινοι έχουν διαμορφώσει εξαιρετική εικόνα για την διεθνή με την εθνική ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας επιθετικό μέσω του scouting που έγινε μέσα στη σεζόν και έχουν ήδη χτυπήσει την πόρτα της ελβετικής ομάδας.

Μάλιστα οι πληροφορίες μας από την Ελβετία αναφέρουν ότι έχει γίνει συζήτηση για ένα ποσό κοντά στα 5 εκ. ευρώ, το οποίο… συζητά η πρωτοπόρος του ελβετικού πρωταθλήματος.

Ο 24χρονος Ράστοντερ έκανε εφέτος το… ξεπέταγμα του, μαζί με την εκπληκτική Τουν, η οποία ανέβηκε στην κορυφαία κατηγορία και βρίσκεται μια ανάσα από την κατάκτηση του παρθενικού πρωταθλήματος στην ιστορία της (στο +11 από την δεύτερη Σεντ Γκάλεν).

Με 13 γκολ και 6 ασίστ, ο Ράστοντερ έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην εφετινή πορεία της Τουν και έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων. Ανάμεσα τους και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τον παρακολουθεί εδώ και μήνες.

Ο – γεννημένος στην Ελβετία – Ράστοντερ έγινε διεθνής με την Βόρεια Μακεδονία μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο και ήδη έχει επτά συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα, ενώ η αξία του στο έγκυρο transfermakt είναι στα 3 εκ. ευρώ.