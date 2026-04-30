Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό του 59χρονου που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μια 23χρονη γυναίκα στο Παγκράτι, έπειτα από διαπληκτισμό για θέση στάθμευσης. Μετά την ολοκλήρωση της δικογραφίας, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, κατόπιν σύμφωνης γνώμης εισαγγελέα και ανακριτή.

Ο εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση άσκησε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, κακούργημα που επισύρει αυστηρές ποινές σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα. Σύμφωνα με την καταγγελία της 23χρονης, το περιστατικό σημειώθηκε, όταν επιχείρησε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της σε δρόμο της περιοχής. Όπως αναφέρει, ο 59χρονος κατέβηκε από τη μοτοσικλέτα του και, χωρίς προφανή αφορμή, άρχισε να την εξυβρίζει και στη συνέχεια να τη χτυπά με γροθιές.

Από την επίθεση η νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ο φερόμενος δράστης διέφυγε αμέσως, εισερχόμενος σε κοντινή πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να χαθούν τα ίχνη του.

Η 23χρονη υπέβαλε επίσημη καταγγελία στις αρχές και ανάρτησε δημόσια περιγραφή του περιστατικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ανάρτησή της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ευρεία κοινωνική κατακραυγή.

Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων, ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του 59χρονου. Στη συνέχεια, ο ανακριτής εξέδωσε ένταλμα σύλληψης, ενώ ο άνδρας εξακολουθεί να αναζητείται από την Αστυνομία.