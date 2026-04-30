Την αναγνώριση της προσφοράς καθώς και την επιβράβευση της αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του κλάδου, επιβεβαίωσε η επανεκλογή του κ. Κωνσταντίνου Γκολιόπουλου στη θέση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΕΔΜΕΔΕ.

Η επανεκλογή του κ. Γκολιόπουλου στη θέση του Προέδρου αποκτά μεγαλύτερη αξία λόγω της αυξημένης συμμετοχής, αλλά και του συνολικότερου κλίματος ενότητας και συσπείρωσης του εργοληπτικού κόσμου που χαρακτήρισε τις εκλογές για την ανάδειξη της νέας Διοικούσας Επιτροπής, της Αντιπροσωπείας και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης για την τριετία 2026 – 2029 που διεξήχθησαν στις 28 και 29 Απριλίου 2026, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΜΕΔΕ και στα 14 Περιφερειακά Τμήματα της ΠΕΔΜΕΔΕ σε όλη τη χώρα.

Ο κ. Γκολιόπουλος, αφού ευχαρίστησε θερμά όσες και όσους συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία, δήλωσε τα εξής: «Η αυξημένη προσέλευση των συναδέλφων σε όλη τη χώρα, επιβεβαίωσε το ισχυρό ενδιαφέρον του εργοληπτικού κόσμου για τις εξελίξεις στον κλάδο και την ανάγκη διατήρησης μιας έμπιστης, ισχυρής, αξιόπιστης και ταυτόχρονα αποτελεσματικής εκπροσώπησης».

Και κατέληξε: «Η συμμετοχή αυτή αποτελεί για εμάς κίνητρο να συνεχίσουμε με ισχυρή φωνή να πραγματοποιούμε σημαντικές παρεμβάσεις και διεκδικήσεις, να προωθούμε αναγκαίες θεσμικές βελτιώσεις και να ενισχύουμε της παρουσία μας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΠΕΔΜΕΔΕ ισχυρή και αξιόπιστη, συνεχίζει να εδραιώνει την παρουσία της στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, καθώς είναι η μοναδική Ελληνική Εργοληπτική Οργάνωση που θεσμικά εκπροσωπεί τον Κατασκευαστικό κλάδο στην Ευρώπη ως μέλος της FIEC και των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών».

Οι εκλογές διεξήχθησαν με το ενωτικό ψηφοδέλτιο της «ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ», αποτυπώνοντας τη βούληση του κλάδου για κοινή πορεία, συνεργασία και ενίσχυση της συλλογικής εκπροσώπησης απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός τομέας.