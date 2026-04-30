Δύο σενάρια για τον χρόνο διεξαγωγής των εθνικών εκλογών εξετάζονται, σύμφωνα με ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Χριστίνας Κοραή, με το υπουργείο Εσωτερικών να έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία, ώστε ο κρατικός μηχανισμός να είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο μετά τον Οκτώβριο.

Όπως ανέφερε η Χριστίνα Κοραή στην εκπομπή Live News το απόγευμα της Πέμπτης (30/4), ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος «ζεσταίνει τις μηχανές» του υπουργείου. Τα νέα δεδομένα – κυρίως η επιστολική ψήφος για τους Έλληνες του εξωτερικού – καθιστούν δύσκολη μια αιφνιδιαστική προσφυγή στις κάλπες. «Δεν μπορούμε να πούμε “πατάμε το κουμπί και πάμε σε εκλογές”», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τα δύο σενάρια στο τραπέζι

Το πρώτο σενάριο, που θεωρείται λιγότερο πιθανό, σύμφωνα με την Χριστίνα Κοραή, τοποθετεί τις εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει η προκήρυξή τους να γίνει στα τέλη Σεπτεμβρίου, ενδεχομένως λίγο μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Το δεύτερο και ισχυρότερο σενάριο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοραή, δείχνει προς τα τέλη Μαρτίου ή τις αρχές Απριλίου 2027. Η περίοδος αυτή θεωρείται πιο πιθανή, καθώς αποφεύγεται η πολιτικά φορτισμένη επέτειος των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου και επιτρέπει στη χώρα να διαθέτει ορκισμένη κυβέρνηση πριν από την 1η Ιουλίου, όταν η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η τελική απόφαση

Στο ρεπορτάζ υπογραμμίζεται ότι η επιστολική ψήφος απαιτεί χρόνο, καθώς χρειάζονται νέες υπουργικές αποφάσεις, διαδικασίες για φακέλους υψηλής ασφαλείας και προμήθεια εκλογικού υλικού. Παρά τα παραπάνω, όλα αποτελούν εκτιμήσεις με βάση τα πολιτικά και τεχνικά δεδομένα.

Η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον πρωθυπουργό. Όπως τόνισε η δημοσιογράφος, «ένας και μόνον ένας αποφασίζει».