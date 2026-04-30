Η ΑΑΔΕ, με εγκύκλιο που υπογράφει ο Διοικητής Γιώργος Πιτσιλής, παρέχει τη δυνατότητα στους αγρότες που μετατάσσονται από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ να εκπληρώσουν την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων χωρίς την επιβολή κυρώσεων, έως και τις 29 Μαΐου 2026. Η ρύθμιση αφορά όσους εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς για το φορολογικό έτος 2026 λόγω υπέρβασης του ορίου επιδοτήσεων των 5.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η απαλλαγή από κυρώσεις ισχύει εφόσον έως και τις 30 Απριλίου 2026 έχει υποβληθεί δήλωση μεταβολής για τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για το έτος 2026. Η διαδικασία περιλαμβάνει:

• τη δήλωση αποθεμάτων μετάταξης στο κανονικό καθεστώς,

• τις δηλώσεις ΦΠΑ για τις μηνιαίες φορολογικές περιόδους Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2026, όταν υπάρχει υποχρέωση μηνιαίας δήλωσης,

• τη δήλωση ΦΠΑ για το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε περίπτωση υποχρέωσης τριμηνιαίας δήλωσης,

• καθώς και τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών για τις αντίστοιχες περιόδους, όπου υπάρχει σχετική υποχρέωση.

Για δηλώσεις με ποσό φόρου προς καταβολή, η ημερομηνία της 29ης Μαΐου 2026 αποτελεί την καταληκτική προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση του φόρου χωρίς επιβολή κυρώσεων, όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο Ε.2020/2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες και διευκρινίσεις από την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

• Τηλεφωνικά, στο 1521 (χωρίς χρέωση), από Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.

• Ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα ΦΠΑ, Τελών & Ειδικών Φορολογιών > ΦΠΑ > Ειδικά Καθεστώτα ΦΠΑ > Ειδικό καθεστώς αγροτών.