Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια στη σημερινή συνεδρίαση της 30ης Απριλίου 2026, καταγράφοντας την έβδομη διαδοχική απόφαση χωρίς αλλαγές στη νομισματική της πολιτική.

Ειδικότερα, το επιτόκιο καταθέσεων διατηρείται στο 2,00%, το βασικό επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης στο 2,15% και το επιτόκιο οριακής χρηματοδότησης στο 2,40%, επιβεβαιώνοντας τη στάση αναμονής που τηρεί η ΕΚΤ εν μέσω αβεβαιότητας για την πορεία της οικονομίας.

Το βλέμμα της αγοράς στρέφεται πλέον στη συνέντευξη Τύπου της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία αναμένεται στις 15:45.

Η ανακοίνωση της ΕΚΤ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Ενώ οι εισερχόμενες πληροφορίες είναι σε γενικές γραμμές συμβατές με την προηγούμενη αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τις προοπτικές για τον πληθωρισμό, οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και οι καθοδικοί κίνδυνοι για την ανάπτυξη έχουν γίνει εντονότεροι. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δεσμευτεί να καθορίζει τη νομισματική πολιτική με σκοπό να διασφαλίζει ότι ο πληθωρισμός σταθεροποιείται στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας, δίνοντας ανοδική ώθηση στον πληθωρισμό και επηρεάζοντας αρνητικά το οικονομικό κλίμα. Οι συνέπειες του πολέμου για τον πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα μεσοπρόθεσμα θα εξαρτηθούν από την ένταση και τη διάρκεια της διαταραχής των τιμών της ενέργειας και την έκταση των έμμεσων και δευτερογενών επιδράσεών της. Όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος και οι τιμές της ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα τόσο εντονότερος θα είναι ο πιθανός αντίκτυπος στον γενικότερο πληθωρισμό και στην οικονομία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε θέση να διαχειριστεί την τρέχουσα αβεβαιότητα. Η ζώνη του ευρώ εισήλθε σε αυτήν την περίοδο απότομης ανόδου των τιμών της ενέργειας με πληθωρισμό γύρω από τον στόχο του 2% και η οικονομία έχει αποδειχτεί ανθεκτική τα τελευταία τρίμηνα. Οι πιο μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να είναι σταθεροποιημένες, μολονότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε πιο βραχυπρόθεσμους ορίζοντες έχουν μετατοπιστεί σημαντικά προς τα πάνω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα παρακολουθήσει προσεκτικά την κατάσταση, ακολουθώντας μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και λαμβάνοντας αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του όσον αφορά τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.