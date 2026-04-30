Ούτε δύο μήνες δεν κράτησε η ιαπωνική ποδοσφαιρική περιπέτεια του Φίλιπ Μάξ, καθώς ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού αποχώρησε μετά από… 49 ημέρες από τη Γκάμπα Οσάκα!

Μάλιστα ο Γερμανός μπακ ανέφερε ότι δεν μπορούσε να προσφέρει στο γήπεδο (!), ενώ δεν είχε ούτε συμμετοχή στην ιαπωνική ομάδα.

Η δήλωση αποχώρησης του Μαξ:

«Από σήμερα, αποχωρώ από τη Gamba Osaka. Η παρουσία μου σε αυτόν τον σύλλογο δεν ήταν μεγάλη, όμως είμαι ευγνώμων για την εμπειρία και για κάθε στιγμή που έζησα εδώ.

Από την πρώτη στιγμή, δέχθηκα ένα θερμό καλωσόρισμα από τον σύλλογο, τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο και τους φιλάθλους. Το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, πειθαρχίας και ομαδικότητας που βίωσα στην Ιαπωνία ήταν ανεκτίμητο για μένα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, δουλεύοντας στη φυσική μου κατάσταση, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι είναι δύσκολο να προσφέρω όσα πρέπει στην ομάδα μέσα στο γήπεδο. Αυτή η απόφαση δεν ήταν εύκολη, αλλά πιστεύω πως είναι η καλύτερη επιλογή ως επαγγελματίας.

Εύχομαι στη Gamba Osaka κάθε επιτυχία στο μέλλον και θα συνεχίσω να την παρακολουθώ με σεβασμό.»