Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, κατηγορώντας το δίκτυο ABC για «fake news» και ζητώντας εκ νέου την απομάκρυνσή του από την τηλεόραση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε στις δηλώσεις αυτές μέσω της πλατφόρμας Truth Social, λίγες ημέρες αφότου η σύζυγός του, Μελάνια Τραμπ, κάλεσε επίσης το ABC να απομακρύνει τον Τζίμι Κίμελ. Η παρέμβασή της σχετιζόταν με μονόλογο του παρουσιαστή που είχε προηγηθεί το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο ξενοδοχείο Χίλτον της Ουάσιγτον.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του ο Τραμπ έγραψε:

«Πότε θα απολύσει το δίκτυο ABC Fake News τον καθόλου αστείο εντελώς άνευ χιούμορ Τζίμι Κίμελ, ο οποίος παρουσιάζει με ανικανότητα μία από τις εκπομπές με τη χαμηλότερη τηλεθέαση; Ο κόσμος είναι θυμωμένος. Καλύτερα να γίνει σύντομα!!!» Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.