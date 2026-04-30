Συναγερμός σήμανε στα Σελλά καθώς ωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 5.30, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση κοντά στο χωριό.

Στο σημείο σπεύδουν 11 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών.