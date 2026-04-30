Συναγερμός σήμανε στα Σελλά καθώς ωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 5.30, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση κοντά στο χωριό.
Στο σημείο σπεύδουν 11 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών.
Η ανήλικη βρισκόταν σε εκπαιδευτική εκδρομή με το σχολείο της στη Σύρο
Στη φυλακή οδηγείται ο 89χρονος ο οποίος άνοιξε πυρ και επιτέθηκε κατά των δικαστικών υπαλλήλων στο Πρωτοδικείο Αθηνών και κατά του υπαλλήλου του ΕΦΚΑ. Ανακριτής και εισαγγελέας μετά την απολογία του, ομόφωνα αποφάσισαν να μείνει προσωρινά κρατούμενος. Η κόρη και μία από τις ανιψιές του 89χρονου κατηγορούμενου μιλήσαν στην εκπομπή του Mega στο «Live News», επιχειρώντας […]
Οι μοβ μέδουσες συνεχίζουν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στις ελληνικές θάλασσες, προκαλώντας ανησυχία σε λουόμενους και παραθεριστές. Η επαφή με αυτά τα ασπόνδυλα κνιδόζωα συνήθως προκαλεί ένα επώδυνο αλλά ακίνδυνο τσούξιμο, ωστόσο σε άτομα με ευαισθησία τα συμπτώματα μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα. Διαβάστε επίσης: Επιθετική ασιατική σφήκα αποδεκατίζει τα έντομα της Ευρώπης Το tanea.gr […]
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε, αργά το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4), σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, που στεγάζεται σε κτήριο στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης στο Ίλιον Αττικής.