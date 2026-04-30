Η Ελλάδα επενδύει σε ευρωπαϊκές συμπράξεις, ενώ η Τουρκία στην έρημο της Λιβύης με στρατιωτικές ασκήσεις που δείχνουν και την κατεύθυνση που ακολουθούν οι δύο χώρες. Σε μια χρονική συγκυρία όπου οι ισορροπίες ισχύος στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης επαναπροσδιορίζονται, οι Ενοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας και της Τουρκίας ξεδιπλώνουν τις στρατηγικές τους προτεραιότητες μέσα από δύο κομβικής σημασίας στρατιωτικές δραστηριότητες.

Η συμμετοχή της Αθήνας στη γαλλική άσκηση «Orion 2026» και η εμπλοκή της Αγκυρας στην άσκηση «Flintlock 2026» στη Λιβύη αποτελούν τις δύο όψεις ενός νομίσματος που αντανακλά τη διαφορετική φιλοσοφία προβολής ισχύος των δύο χωρών.

Η Αθήνα στο πλαίσιο της γαλλικής άσκησης, για πρώτη φορά στα χρονικά της, επέλεξε να στείλει βαρέα μέσα – άρματα μάχης Leopard 1A5 και τεθωρακισμένα οχήματα Marder 1A3 – σε μια απόσταση που υπερβαίνει τα 2.000 χιλιόμετρα, επιδεικνύοντας τόσο μια στρατηγική βάθους αλλά και τις ικανότητες που έχει η εφοδιαστική της αλυσίδα.

Μήνυμα

Η μεταφορά των ελληνικών ερπυστριοφόρων μέσω θαλάσσης με αρματαγωγά του Πολεμικού Ναυτικού και η οδική τους προώθηση στο γαλλικό έδαφος έστειλαν, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ταχύτατη αποστολή των δύο φρεγατών και των τεσσάρων μαχητικών στην Κύπρο σε μια πραγματική επιχείρηση, ακόμα ένα σαφές μήνυμα στους συμμάχους: η Αθήνα, αν το επιθυμεί, μπορεί και διαθέτει τη δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης δυνάμεων σε οποιοδήποτε σημείο της ευρωπαϊκής ηπείρου. Παράλληλα, τα ελληνικά Mirage 2000-5 από την 331 Μοίρα, επιχειρώντας από τη βάση Mont de Marsan, επιβεβαίωσαν την άρρηκτη αμυντική σχέση με το Παρίσι, λειτουργώντας ως ο αεροπορικός βραχίονας μιας συνεργασίας που υπερβαίνει τις απλές συμβατικές υποχρεώσεις.

Την ίδια στιγμή, η Αγκυρα συνεχίζει να επενδύει στη γεωστρατηγική της παρουσία στη Βόρεια Αφρική αλλά και να υπενθυμίζει τόσο το ότι έχει μετατρέψει τη Λιβύη σε προτεκτοράτο αλλά και το ότι, σύμφωνα με εκείνη, το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι υπαρκτό. Αυτό το επεσήμανε το υπουργείο Αμυνας της Τουρκίας σε ανάρτηση με σχετικό χάρτη στον οποίο δήλωνε πως ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος μεγάλων αποστάσεων τύπου Akinci πέταξε μέχρι τη βορειοαφρικανική χώρα, μέσα στα όρια του τουρκολιβυκού συμφώνου.

Αυτό μάλιστα αποκτά ιδιαίτερη επικοινωνιακή σημασία, καθώς, ενώ έγινε στις 19 Απριλίου, το γνωστοποίησε μία ημέρα μετά το ταξίδι του έλληνα υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη, όπου άνοιξε έναν νέο κύκλο επαφών για την έναρξη ενός διαλόγου προσεχώς που θα μπορούσε να οδηγήσει σε οριοθέτηση ΑΟΖ με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Η πρόσφατη απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης να παρατείνει τη στρατιωτική παρουσία στη χώρα για ακόμη 24 μήνες (έως το 2028) υπογραμμίζει πως η Λιβύη αποτελεί για την Αγκυρα το προγεφύρωμα για τον έλεγχο της Κεντρικής Μεσογείου. Μέσα από την εκπαίδευση των λιβυκών δυνάμεων και τη συμμετοχή σε πολυμερείς ασκήσεις, η Τουρκία επιχειρεί να καταστήσει την παρουσία της «μόνιμη και αναγκαία» για τη σταθερότητα της περιοχής.

Το ότι γνωστοποίησε δε την πτήση του Akinci εντάσσεται, σύμφωνα με στρατιωτικούς κύκλους στην Αθήνα, σε μια προσπάθεια της Αγκυρας να «εκφοβίσει» με επίδειξη των δυνατοτήτων για επιχειρήσεις στο μαλακό υπογάστριο της ελληνικής αμυντικής διάταξης, υπενθυμίζοντας μέσω των ΜΜΕ πως η όποια συμμαχία της Ελλάδας με Γαλλία ή Ισραήλ δεν είναι αρκετή για να αποτρέψει τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να επιχειρήσουν όποτε και όπως θέλουν. Παράλληλα, θέλοντας να διατηρήσει και την ένταση στο Αιγαίο, η Αγκυρα αντέδρασε σε προγραμματισμένη άσκηση της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και Ναυτικού στις 5 Μαΐου, στην περιοχή Λήμνου και Σαμοθράκης, ζητώντας την αποστρατιωτικοποίηση των δύο ακριτικών νησιών.