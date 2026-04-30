Ισραήλ και Ελλάδα προχώρησαν σε συμφωνία για την αποβίβαση των προσαχθέντων του στολίσκου της Γάζας σε ελληνική ακτή, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ. Ο Ισραηλινός υπουργός ευχαρίστησε τη χώρα μας για τη συνεργασία και τη συνδρομή της στη διαδικασία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πολίτες που μεταφέρθηκαν από τα πλοία του στολίσκου στο ισραηλινό πλοίο θα αποβιβαστούν κοντά στις ακτές της Ελλάδας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη νύχτα, όταν οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν τα πλοία που συμμετείχαν στον στολίσκο.

So far, Israel – through the IDF – has successfully blocked attempts to breach the lawful naval blockade on Gaza and the arrival of vessels from the provocative flotilla, including last night. All participants in the provocative flotilla who were taken off the vessels were taken… — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 30, 2026

Η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ

Ο Γκίντεον Σάαρ ανέφερε ότι «μέχρι στιγμής, το Ισραήλ – μέσω των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων – έχει ματαιώσει με επιτυχία προσπάθειες άρσης του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας».

Όπως πρόσθεσε, «όλοι οι συμμετέχοντες που αποβιβάστηκαν από τα πλοία αποβιβάστηκαν σώοι και αβλαβείς». Παράλληλα, σημείωσε ότι «σε συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση, οι πολίτες που μεταφέρθηκαν από τα πλοία του στολίσκου στο ισραηλινό πλοίο θα αποβιβαστούν τις επόμενες ώρες σε ελληνική ακτή».

Ο υπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του προς την Αθήνα, δηλώνοντας: «Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να δεχτεί τους συμμετέχοντες στον στολίσκο».

Τέλος, κάλεσε όσους επιθυμούν να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα να το πράξουν μέσω του BOP (Συμβούλιο της Ειρήνης), τονίζοντας πως «το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει να σπάσει ο νόμιμος ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας».

Αναχαίτιση του στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στόλος περικύκλωσε σε διεθνή ύδατα τα πλοία που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι οποίοι ανέφεραν ότι χάθηκε η επικοινωνία με 11 σκάφη και κατήγγειλαν απειλές βίας και απαγωγών από το Ισραήλ.

BREAKING: Israeli security sources say the Navy has begun intercepting the Global Sumud Flotilla, the activist convoy sailing toward Gaza in an attempt to challenge Israel’s naval blockade. Tracking data shows the flotilla, made up of 58 vessels, is currently near the Greek… pic.twitter.com/tD18zf8CVB — Jewish Breaking News (@JBreakingNews) April 29, 2026

Οι οργανωτές του νέου στολίσκου, που αποτελείται από δεκάδες σκάφη με υποστηρικτές της παλαιστινιακής υπόθεσης, ανακοίνωσαν ότι τα πλεούμενα περικυκλώθηκαν από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό στα διεθνή ύδατα και ότι η επαφή με πολλά από αυτά διακόπηκε.

«Πολεμικά πλοία του Ισραήλ περικύκλωσαν παράνομα τον στόλο σε διεθνή ύδατα και εξαπέλυσαν απειλές περί απαγωγών και χρήσης βίας», ανέφερε ο Global Sumud Flotilla μέσω της πλατφόρμας X.

Israeli forces have begun seizing control of aid vessels bound for Gaza, far from its shores in Greek waters west of Crete, more than 1,000km from Israel pic.twitter.com/dZdqFV1uDK — Middle East Eye (@MiddleEastEye) April 29, 2026

«Έχει χαθεί η επαφή με 11 πλοία», πρόσθεσε η ίδια πηγή, κάνοντας λόγο για πληροφορίες ισραηλινών μέσων ενημέρωσης που μιλούν για «αναχαίτιση» επτά εξ αυτών.

Ο στολίσκος, που αριθμεί πάνω από πενήντα σκάφη, είχε αποπλεύσει τις τελευταίες εβδομάδες από τη Μασαλία, τη Βαρκελόνη και τις Συρακούσες, και σύμφωνα με τα δεδομένα της πρωτοβουλίας, βρισκόταν δυτικά της Κρήτης.

«Τα πλεούμενά μας πλησίασαν στρατιωτικά ταχύπλοα, που τα ίδια ανέφεραν πως είναι το ‘Ισραήλ’», ανέφερε ο Global Sumud Flotilla, προσθέτοντας ότι στρατιωτικοί «έστρεψαν λέιζερ και αυτόματα τουφέκια» προς τα πληρώματα και διέταξαν τους συμμετέχοντες «να συγκεντρωθούν στο μπροστινό μέρος των σκαφών και να πέσουν στα τέσσερα».

Προηγούμενες επιχειρήσεις και διεθνείς αντιδράσεις

Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2025, η πρώτη προσπάθεια του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» να προσεγγίσει τη Λωρίδα της Γάζας είχε προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον.

Περίπου πενήντα σκάφη που συμμετείχαν τότε αναχαιτίστηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ στα ανοικτά της Αιγύπτου και της Γάζας στις αρχές Οκτωβρίου. Η επιχείρηση εκείνη, που χαρακτηρίστηκε παράνομη από τους διοργανωτές και τη Διεθνή Αμνηστία, είχε προκαλέσει διεθνή κατακραυγή.

Τα μέλη των πληρωμάτων συνελήφθησαν προσωρινά και στη συνέχεια απελάθηκαν από το Ισραήλ.