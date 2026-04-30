Οργανωτές νέου στόλου δεκάδων σκαφών με ανθρωπιστική βοήθεια, στα οποία επιβαίνουν υποστηρικτές της παλαιστινιακής υπόθεσης οι οποίοι εννοούν να σπάσουν τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι τα πλεούμενα περικυκλώθηκαν από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό στα διεθνή ύδατα κι ότι έχει χαθεί η επαφή με πολλά από αυτά.

«Πολεμικά πλοία του Ισραήλ περικύκλωσαν παράνομα τον στόλο σε διεθνή ύδατα και εξαπέλυσαν απειλές περί απαγωγών και χρήσης βίας», ανέφερε ο Global Sumud Flotilla μέσω X.

BREAKING: Israeli security sources say the Navy has begun intercepting the Global Sumud Flotilla, the activist convoy sailing toward Gaza in an attempt to challenge Israel’s naval blockade. Tracking data shows the flotilla, made up of 58 vessels, is currently near the Greek… pic.twitter.com/tD18zf8CVB — Jewish Breaking News (@JBreakingNews) April 29, 2026

«Έχει χαθεί η επαφή με 11 πλοία», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο επίσης για πληροφορίες ισραηλινών μέσων ενημέρωσης περί «αναχαίτισης» των 7 από αυτά.

Ο νέος στόλος αποτελείται από πενήντα και πλέον σκάφη, που αναχώρησαν τις τελευταίες εβδομάδες από τη Μασαλία (Γαλλία), τη Βαρκελόνη (Ισπανία) και τις Συρακούσες (Ιταλία). Βρίσκεται δυτικά της Κρήτης, σύμφωνα με δεδομένα που αναμεταδίδονται απευθείας από τον ιστότοπο της πρωτοβουλίας.

«Τα πλεούμενά μας πλησίασαν στρατιωτικά ταχύπλοα, που τα ίδια ανέφεραν πως είναι το ‘Ισραήλ’», ανέφερε νωρίτερα ο Global Sumud Flotilla, προσθέτοντας πως στρατιωτικοί «έστρεψαν λέιζερ και αυτόματα τουφέκια» προς τα πληρώματα «και διέταξαν τους συμμετέχοντες να συγκεντρωθούν στο μπροστινό μέρος των σκαφών και να πέσουν στα τέσσερα».

Israeli forces have begun seizing control of aid vessels bound for Gaza, far from its shores in Greek waters west of Crete, more than 1,000km from Israel pic.twitter.com/dZdqFV1uDK — Middle East Eye (@MiddleEastEye) April 29, 2026

Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2025, πρώτη προσπάθεια του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» να φθάσει στη Λωρίδα της Γάζας διασχίζοντας τη Μεσόγειο είχε προσελκύσει την προσοχή όλου του κόσμου.

Περίπου πενήντα σκάφη που τον αποτελούσαν αναχαιτίστηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ στα ανοικτά της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας στις αρχές Οκτωβρίου. Η ισραηλινή επιχείρηση, που είχε χαρακτηριστεί και σε εκείνη την περίπτωση παράνομη από τους οργανωτές και τη Διεθνή Αμνηστία, πυροδότησε διεθνή κατακραυγή.

Τα μέλη των πληρωμάτων συνελήφθησαν, προτού απελαθούν από το Ισραήλ.

Israeli Navy vessels reportedly approached and fired warning shots at one of the vessels of the Global Sumud Flotilla, about 80–100 nautical miles south of Kalamata, Greece pic.twitter.com/Yx8Qsphd5h — VolgaLad (@cym27s) April 29, 2026

Η Λωρίδα της Γάζας, όπου κυβερνά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, τελεί υπό αυστηρό αποκλεισμό την τελευταία εικοσαετία σχεδόν, από το 2007.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός σε εφαρμογή από τη 10η Οκτωβρίου 2025, έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.