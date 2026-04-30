Σημαντικά ματς έχει το σημερινό (30/4) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, στο οποίο φυσικά ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Ολυμπιακός-Μονακό (21:00) και Βαλένθια-Παναθηναϊκός (21:45) για τα play offs της Euroleague.

Επίσης, στις 22:00 ξεκινούν και οι ημιτελικοί του Europa League και του Conference League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

12:20 – ERC 2026, COSMOTE SPORT 5 12:25 – ERC 2026, COSMOTE SPORT 5 14:00 – ATP Masters 1000 2026 (Προημιτελικός), COSMOTE SPORT 6 HD

17:00 – WTA 1000 2026, NOVASPORTS 6 HD

20:45 – Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας, NOVASPORTS 5HD

21:00 ATP Masters 1000 2026, COSMOTE SPORT 6 21:00 – Παναθηναϊκός – Ζηρίνειος ΑΟΝ, ΕΡΤ 2

21:00 – Ολυμπιακός – Μονακό, NOVASPORTS 4HD

21:45 – Βαλένθια – Παναθηναϊκός, Novasports Prime

22:00 – Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα ANT1 / COSMOTE SPORT 2

22:00 – Μπράγκα – Φράιμπουργκ, COSMOTE SPORT 3

22:00 – Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασβούργο, COSMOTE SPORT 8

22:00 – Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας, COSMOTE SPORT 7