Σημαντικά ματς έχει το σημερινό (30/4) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, στο οποίο φυσικά ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Ολυμπιακός-Μονακό (21:00) και Βαλένθια-Παναθηναϊκός (21:45) για τα play offs της Euroleague.
Επίσης, στις 22:00 ξεκινούν και οι ημιτελικοί του Europa League και του Conference League.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
17:00 – WTA 1000 2026, NOVASPORTS 6 HD
20:45 – Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας, NOVASPORTS 5HD
21:00 – Ολυμπιακός – Μονακό, NOVASPORTS 4HD
21:45 – Βαλένθια – Παναθηναϊκός, Novasports Prime
22:00 – Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα ANT1 / COSMOTE SPORT 2
22:00 – Μπράγκα – Φράιμπουργκ, COSMOTE SPORT 3
22:00 – Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασβούργο, COSMOTE SPORT 8
22:00 – Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας, COSMOTE SPORT 7