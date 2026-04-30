Ο Γιάννης Σμαραγδής μίλησε ανοιχτά για την πορεία και τις εμπνεύσεις του, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» το βράδυ της Τετάρτης (29 Απριλίου 2026) στο ACTION 24. Ο γνωστός δημιουργός αναφέρθηκε στην ταινία «Καποδίστριας», η οποία σημείωσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία, σχολίασε τις αρνητικές κριτικές, αποκάλυψε τα σχέδιά του για μια νέα ταινία με θέμα τη ζωή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και πρότεινε να γυριστεί στο μέλλον μια παραγωγή αφιερωμένη στον Βαγγέλη Παπαθανασίου, τονίζοντας πως, κατά τη γνώμη του, «τον κυνήγησε η Αριστερά».

Η ταινία «Καποδίστριας» αποτέλεσε, όπως είπε, ένα μεγάλο στοίχημα για τον ίδιο. Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος ανέφερε ότι η προσπάθειά του «αγκαλιάστηκε από το κοινό», κάτι που αποτυπώθηκε και στα εισιτήρια των κινηματογράφων. Παράλληλα, σημείωσε πως οι επικριτές του είναι ελάχιστοι αλλά αρκετά θορυβώδεις, προκαλώντας συχνά δημόσιες συζητήσεις.

«Υπήρχαν στιγμές που με μαζεύανε από το πάτωμα από τα κλάματα στα γυρίσματα. Χειροκροτούσα σκηνές… τις χειροκροτούσα. Όλοι ξέραμε ότι αυτή η ταινία… κάποιος την οδηγεί. Γι’ αυτό έχω δηλώσει πολλές φορές ότι αυτή η ταινία δεν είναι δική μου, ανήκει στον πολιτισμό που με γέννησε. Είμαι διάμεσος, χρησιμοποιήθηκα», είπε ο Γιάννης Σμαραγδής περιγράφοντας τη συναισθηματική ένταση των γυρισμάτων.

Αναφερόμενος στις προβολές της ταινίας, πρόσθεσε: «Δάκρυα, λυγμοί συχνά μέσα στην ταινία. Στο τέλος, μία παύση και μετά χειροκροτούσαν. Η παύση είναι το σημαντικό. Αυτό το έζησα στη Νέα Υόρκη, διότι τελείωσε και δίπλα μου κλαίγανε. Ήταν συγκλονισμένη και η κυρία Μενδώνη που ήρθε για να τιμήσει την προβολή χωρίς να έχει δει την ταινία».

Για τις αρνητικές κριτικές, ο σκηνοθέτης τόνισε: «Ελάχιστοι είναι αυτοί που δεν με χωνεύουν αλλά είναι θορυβώδεις. Δεν γλιτώνεις από αυτούς. Η εταιρεία διανομής που έβγαλε τον Καποδίστρια είχε υπολογίσει ως βάση 500.000 και θα πήγαινε στα 650-700.000 εισιτήρια. Μαζί με την Κύπρο είναι στα 840.000 εισιτήρια. Τα 150.000 είναι από τις αρνητικές κριτικές».

Τα επόμενα σχέδια του σκηνοθέτη

Ο Γιάννης Σμαραγδής αποκάλυψε πως έχει ήδη στο μυαλό του μια νέα ταινία αφιερωμένη στη ζωή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Όπως είπε, γνωρίζει ποιος ηθοποιός θα ενσαρκώσει τον Γέρο του Μωριά, αν και ο ίδιος ο ηθοποιός δεν το γνωρίζει ακόμη: «Ξέρω ποιος είναι ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον Κολοκοτρώνη, ο ίδιος δεν τον γνωρίζει. Αν δεν δεχθεί θα βρούμε άλλη λύση», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο υποψήφιος πρωταγωνιστής «έχει ομοιότητες» με τον ιστορικό ήρωα.

«Παραδέχομαι ότι η κινηματογραφική βιομηχανία την περιμένει την νέα μου ταινία. Είμαι ο μόνος εν ζωή Έλληνας σκηνοθέτης που στο top 10 των κορυφαίων ταινιών βρίσκονται δύο ταινίες μου. Ο Ελ Γκρέκο και ο Καποδίστριας. Πρώτη είναι η Πολίτικη Κουζίνα του Μπουλμέτη, μετά μια κωμωδία των Ρέππα-Παπαθανασίου, μια κωμωδία του Περράκη και το Υπάρχω για τον Καζαντζίδη», επισήμανε ο σκηνοθέτης.

Η πρόταση για τον Βαγγέλη Παπαθανασίου

Τέλος, ο Γιάννης Σμαραγδής αναφέρθηκε στον Βαγγέλη Παπαθανασίου, υπογραμμίζοντας πως θεωρεί ότι «ο Έλληνας που αξίζει να γίνει ταινία είναι ο Βαγγέλης Παπαθανασίου». Όπως είπε: «Είναι ένας άνθρωπος που τον κυνήγησε η Αριστερά και τον κυνηγάει γιατί ποτέ δεν ήταν προς αυτά. Ο Παπαθανασίου είναι αυτός που κατάλαβε από πολύ νωρίς αυτό που κατάλαβαν οι άνθρωποι της ΝΑΣΑ και έκανε τη Μυθωδία. Έφτιαξε ένα έργο που εμποδίστηκε να γίνει στην Ελλάδα. Επέμεινε να γίνει αυτό, η ΝΑΣΑ και η Sony πρότειναν να γίνει στην Τουρκία».

«Γίνεται πόλεμος, δεν είναι ότι κάποιοι γράφουν τη γνώμη τους», είχε δηλώσει στο παρελθόν ο Γιάννης Σμαραγδής για την ταινία «Καποδίστριας», η οποία συνέχισε να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κοινού στους κινηματογράφους.