Ο τραγουδιστής D4vd, κατά κόσμον David Burke, κατηγορείται για τη δολοφονία και τον τεμαχισμό της 14χρονης Celeste Rivas Hernandez, σύμφωνα με νέα δικογραφία που κατατέθηκε στην υπόθεση. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο 21χρονος από το Λος Άντζελες χρησιμοποίησε αλυσοπρίονο που αγόρασε μία εβδομάδα μετά τη δολοφονία, προκειμένου να απομακρύνει στοιχεία που θα τον συνέδεαν με το θύμα.

Ο D4vd συνελήφθη και κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος, ενώ οι συνήγοροί του επιμένουν ότι δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα.

Η σορός της ανήλικης βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη μέσα στο Tesla του καλλιτέχνη, τον Σεπτέμβριο του 2025, σε χώρο φύλαξης οχημάτων στο Χόλιγουντ. Σύμφωνα με τις αρχές, το κεφάλι και ο κορμός της εντοπίστηκαν σε ειδική σακούλα, ενώ τα άκρα της ήταν τοποθετημένα σε σακούλα απορριμμάτων στο μπροστινό πορτμπαγκάζ του οχήματος.

Η ερευνώμενη σχέση και το κίνητρο

Σύμφωνα με το εννιασέλιδο έγγραφο των εισαγγελέων, ο D4vd φέρεται να προσκάλεσε τη Rivas Hernandez στο σπίτι του στα Hollywood Hills, σε ένα σχέδιο που είχε προμελετήσει, καθώς εκείνη απειλούσε να αποκαλύψει τη σχέση τους και να καταστρέψει την καριέρα του. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι την δολοφόνησε και στη συνέχεια τεμάχισε το σώμα της, αφήνοντάς το να σαπίσει μέσα στο όχημά του.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι η σχέση των δύο ξεκίνησε το 2023, όταν η Rivas Hernandez ήταν 13 ετών και ο D4vd 18. Παρότι χώρισαν τον Νοέμβριο του 2024, φέρονται να συνέχισαν να έχουν επαφή, γεγονός που προκάλεσε εντάσεις και ζήλια από την πλευρά της ανήλικης.

Σε μηνύματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η 14χρονη φέρεται να απείλησε τον τραγουδιστή πως θα αποκαλύψει στοιχεία που θα κατέστρεφαν τη φήμη του. Ο D4vd, σύμφωνα με τις αρχές, την κάλεσε στο σπίτι του την επόμενη ημέρα, αναλαμβάνοντας και τη μεταφορά της μέσω Uber.

Οι φρικιαστικές λεπτομέρειες του εγκλήματος

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η δολοφονία έγινε στις 23 Απριλίου 2025, δύο ημέρες πριν από την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ του D4vd. Όπως αναφέρεται, ο καλλιτέχνης στη συνέχεια παρίστανε ότι αναζητούσε το θύμα, στέλνοντάς της μηνύματα ενώ εκείνη ήταν ήδη νεκρή.

Τις επόμενες ημέρες, φέρεται να αγόρασε μέσω Amazon δύο αλυσοπρίονα, σακούλες μεταφοράς σορών, ανθεκτικούς σάκους και μία μπλε φουσκωτή πισίνα, χρησιμοποιώντας σε κάποιες περιπτώσεις ψεύτικο όνομα. Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι χρησιμοποίησε την πισίνα για να τεμαχίσει το σώμα, ώστε να αποτρέψει τη διαρροή αίματος στο γκαράζ του.

Από την ανάλυση των ευρημάτων εντοπίστηκαν μικρά κομμάτια μπλε πλαστικού στα λείψανα, τα οποία ταυτοποιήθηκαν με την πισίνα που είχε αγοράσει, ενώ δείγματα αίματος που συλλέχθηκαν από το γκαράζ του ταυτίζονται με το DNA του θύματος.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν επίσης ότι ο D4vd έκοψε τα δάχτυλα του αριστερού χεριού της, καθώς στο παράμεσο υπήρχε τατουάζ με το όνομά του. Τα δάχτυλα δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Η πορεία της έρευνας και η επόμενη ημέρα

Μετά τον τεμαχισμό, ο καλλιτέχνης φέρεται να τοποθέτησε τα μέλη της ανήλικης σε σακούλες και να τα άφησε μέσα στο Tesla του. Παράλληλα, προσπάθησε να καλύψει τη μυρωδιά της σήψης, ενώ –σύμφωνα με τη δικογραφία– είπε ψέματα σε φίλους και συνεργάτες που αντιλήφθηκαν τη δυσοσμία.

Οι αρχές αναφέρουν ότι ο D4vd ήταν ο τελευταίος που οδήγησε το όχημα, το οποίο στάθμευσε κοντά στο σπίτι του στις 29 Ιουλίου 2025, λίγο πριν αναχωρήσει για περιοδεία. Η προκαταρκτική ακρόαση της υπόθεσης έχει οριστεί για τις 26 Μαΐου.

Ο τραγουδιστής αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, συνεχή σεξουαλική κακοποίηση και παράνομο ακρωτηριασμό σώματος. Παραμένει υπό κράτηση χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Πηγή: abcNEWS