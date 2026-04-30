Η Ντεπορτίβο Ριέστρα υποδεχόταν την Μοντεβιδέο Σίτι για την 3η αγωνιστική του Copa Sudamericana.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν κερδίσει ένα κόρνερ από την αριστερή πλευρά. Ο τερματοφύλακας όμως των γηπεδούχων πραγματοποίησε κακή έξοδο και δεν κατάφερε να απομακρύνει με τον σωστό τρόπο.

Η μπάλα έφτασε στον επιθετικό που σε πρώτο χρόνο επιχείρησε ένα γυριστό σουτ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να καταλήξει σε έναν συμπαίκτη, ο οποίος αστόχησε σε ανεπανάληπτη ευκαιρία.

Πραγματικά, κανένας δεν μπορούσε να πιστέψει ότι αυτή φάση δεν κατέληξε στα δίχτυα.

😳👇🏽 pic.twitter.com/RJKOLPteML — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) April 30, 2026

Για την ιστορία η Ντεπορτίβο Ριέστρα κέρδισε με 2-1 και πέτυχε την πρώτη νίκη της.